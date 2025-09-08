RETRO RÁDIÓ

Tragédia: hosszú betegséget követően hunyt el a rocklegenda, gyászolnak a rajongók 

Az énekes-billentyűs 81 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 15:10
Módosítva: 2025.09.08. 16:51
rocktörténelem Rick Davies Supertramp gyász elhunyt

A szeretett rockzenész, Rick Davies, hosszan tartó betegséget követően elhunyt. A brit együttes, a  Supertramp énekes-billentyűse több mint egy évtizeden át küzdött súlyos egészségügyi problémákkal, mielőtt 81 évesen örökre elment.

81 éves korában távozott a Rocklegenda
81 éves korában távozott a rocklegenda Fotó: Pixabay/Illusztráció

Örökre elment a rocklegenda Rick Davies

A Supertramp hivatalos közleményt adott ki a tragikus hírről: „Rick Davies, a Supertramp alapítója, énekese és dalszerzője 2025. szeptember 6-án, szombaton hunyt el, 81 éves korában, miután több mint 10 éven át küzdött a multiplex mielómával.”

Rick Davies multiplex mielómában szenvedett, ami a vér rákos megbetegedése, amely a csontokat és a test különböző részeit érinti, és általában nem gyógyítható, de kezeléssel kordában lehet tartani.

A közlemény így folytatódott: 

1944-ben született Swindonban, Angliában, Rick zene iránti szeretete már gyerekkorában elkezdődött, amikor Gene Krupa Drummin’ Man című számát hallgatta, és ez egy életen át tartó szenvedéllyé nőtte ki magát a dzsessz, a blues és a rock ’n’ roll iránt.

Roger Hodgsonnal együtt dalszerzőként ő adta a hangot és a zongorát a Supertramp ikonikus számaihoz, maradandó nyomot hagyva a rocktörténelemben: éneke és wurlitzer játéka a banda hangzásának alapja lett.

A közlemény zárásaként azt írták: 

Rick zenéje és öröksége továbbra is inspirálni fogja az embereket, bizonyítva, hogy a nagyszerű dalok sosem halnak meg, örökké élnek.

Rick halálának híre világszerte sokkolta a rajongókat, akik a közösségi médiában rótták le tiszteletüket. Egy rajongó így fogalmazott: „Nyugodj békében, egy újabb legenda távozott.” Sokan a halálát szörnyű veszteségnek nevezték, kifejezték, mennyire szomorúak, és sokan felidézték, mekkora élmény volt Ricket élőben látni. 

Davies 1970-ben alapította a Supertrampet Roger Hodgsonnal. A banda legismertebb albuma a Crime of the Century lett, amely az amerikai listákon a top 4-ig jutott, a Bloody Well Right című dallal. Davies írta a Supertramp legismertebb slágereit. Hodgson távozása után 1983-ban Davies vezette tovább a bandát további négy albumon át. Utolsó lemezük, a Slow Motion, 2002-ben jelent meg – írja a Daily Star.

 

