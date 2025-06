Vikidál Gyula vallomása: „Vállalom, hogy már nem tudok úgy teljesíteni”

Vikiál Gyula énekes 77 éves, vagyis már csak matematikai értelemben is nagy idők tanúja. Az átkosban, sokáig ette a számkivetett zenészek kenyerét, mert a hatalom, vagyis Erdő Péter, a zeneipar fura ura, nem szívlelte zenész- és harcostársát, Schuster Lórit. Végül áttörték a hatalom által eléjük húzott falakat és Vikidál Gyula a P. Mobillal már ténylegesen belépett a honi rockzene panteonjába. Hogy él most a A HANG? Nos, még vállal fellépéseket, de nyugdíjasként tekint magára. Többek között erről is beszélt a Húrokon írt történelem legújabb epizódjában.

Vikidál Gyula visszavonultan él és a családjának szenteli idejét (Fotó: YouTube)

Vikidál Gyula: A hibáim ellenére is elégedett vagyok azzal, amit eddig tettem

„Hogy mi a mérleg? Volt, amikor hibákat követtem el. Azt én tudom. De úgy gondolom, hogy a mérleg mégis bőven a pozitív oldalon van. Mégpedig azért, mert… Anélkül, hogy nagy szavakat használnék. Néha pont úgy káromkodok, mint egy kocsis, de ettől függetlenül nagyon hiszek Istenben.”

Személy szerint átéltem, hogy kétszer vagy háromszor megmentette az életemet. Mert ott volt velem.

„Tudom, hogy nem vétlenül ajándékozott meg azzal, amim van. Azzal nekem kötelességem azt tenni, hogy örömet szerezzek az embereknek. Ettől szebb és jobb lehet a világom? Nem! Ezért mondom azt, hogy a hibáim ellenére is elégedett vagyok azzal, amit eddig tettem” – mondta a hosszú beszélgetés utolsó perceiben a rocklegenda Vikidál Gyula, aki a legtöbb idejét ma már a családjának szenteli, de természetesen örül, ha hívják.

Vikidál Gyula tökéletesen elégedett az életével (Fotó: YouTube)

„Még mindig vagyok és még mindig szükség van rám”

„Szeretem a családomat, boldogság, hogy tavaly, majdnem három hónapig együtt lehettem a kisunokámmal. Van egy jövőképem, mert addig, amíg ő meg nem született, nem nagyon volt. Hiszen az ember nyugdíjba megy egy idő után és azt gondolja, hogy már nem tud úgy teljesíteni. Én is vállalom, hogy már nem tudok úgy teljesíteni, mint harminc évvel ezelőtt. De, amit még bírok és amennyi még bennem van, azt szeretném megtenni. Ilyenkor jön az, hogy a család mennyire szeret, mennyire áll melletted és mennyire látunk jövőképet. Most én ezt a jövőképet látom. Még mindig vagyok és még mindig szükség van rám a színpadon és a családomnak meg nagyon” – tette hozzá Vikidál Gyula énekes a Húrokon írt történelem YouTube-csatornán.