Dolly vallomása: „Közölték velem, hogy nem vagyok színpadra való”

Dolly pályája már szinte kislány korában olyan egyenesnek tűnt, mint a szög. Igaz, már a gimnáziumi évei alatt is kikacsintott a zene irányába, de akkor még sikerült őt a szüleinek megzabolázniuk és visszaterelték a szerintük helyes irányba. A Dolly Roll énekesnője ugyanis nemcsak hogy jól énekelt, de matekzseni is volt. Dolly ezekről az évekről mesélt a Húrokon írt történelem legfrissebb epizódjában.

Dolly ígéretes matematikus tanoncnak tűnt (Fotó: YouTube)

Dolly: „A szüleimnek nem is mondtam el”

„Matematikus akartam lenni. Pontosabban, már láttam is magam matematikus professzorként, aki a NASA-nál dolgozik, mert én olyan nagyszerű matematikus leszek. Jól is ment. A matematika tanár negyedik év elején kiosztotta a papírokat és mindenki számára egyértelmű volt, hogy én a Műszaki Egyetem matematika-fizika szakára jelentkezem. Ehelyett én első helyre beírtam a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. Ez pillanatok alatt el is terjedt az iskolában.”

Közröhej tárgya lettem a gimnáziumban, ahol én hírhedt voltam

– kezdett bele kalandos életútjának első epizódjába Dolly, aki a szülei előtt titkolta döntését, pedig… „A szüleimnek nem is mondtam el. Nagyon sokáig vártam, hogy mi lesz ebből. Ők abban hittek, hogy a Műszaki Egyetemre megyek. Nem volt tétje, mert biztos voltam benne, hogy nem vesznek fel. Jött a felvételi, ami szintén nem úgy alakult, ahogy kellett volna. A két-három színdarab részletből nekem egy volt és verseket kerestem még, de tíz helyett csak hatot vittem. Erre átmentem az első rostán és a végén még föl is vettek” – mesélte nevetve Dolly.

Dolly halálosan megsértődött, miután kidobták az egyetemről (Fotó: YouTube)

„Elment a kedvem az egésztől olyan szinten, hogy nem tanultam”

De mi történt a Színművészeti Főiskolán, ami miatt Dollyból nem színésznő, hanem a honi Rock and Roll éra legendája lett? „Nem csináltam végig a főiskolát, aminek több oka is volt. Az egyik, hogy én úgy mentem oda, hogy én leszek a világ egyik legnagyobb színésze, majd megtudtam, hogy ez nem úgy fog kinézni, hogy engem beraknak az Operettszínházba vezető színésznőnek. Közölték, hogy majd lemehetek „Baglyasalja külsőre”, ahol talán kapok egy egymondatos szerepet és majd szépen megyegetek előre. Ez volt az egyik, ami nagyon nem tetszett.”

A másik pedig, hogy nem zenés osztályba kerültem, hanem az Ádám Ottó prózai osztályába.

„Azt gondoltam, hogy olyan nagyszerű leszek, hogy a céljaimat azonnal elérem, de nem így lett. Elment a kedvem az egésztől. Olyan szinten, hogy nem tanultam. Közeledett a fél év, amikor rájöttem, hogy ez így nem lesz jó. Egy hét alatt mindent megtanultam, amit meg kellett. Teljesen felkészülve mentem a vizsgára. Ahol Ádám Ottó közölte velem, hogy nem vagyok való a színpadra. Nagyon, rendkívül meg voltam sértve” – magyarázta Dolly.