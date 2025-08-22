Pap Dorci bikinis képe felrobbantotta az internetet

Az Exatlon Hungary egykori sztárja megvillantotta csodálatos alakját. Pap Dorci bikinis képe után szem nem marad szárazon.
Rodosz napsütötte partjain pihen jelenleg Pap Dorci, aki legutóbbi bejegyzésével ismét felrobbantotta az Instagramot. Az Exatlon Hungary egykori sztárja egy káprázatos bikinis fotót osztott meg a követőivel, amelyet pillanatok alatt elleptek a kommentek. Nem is csoda, hiszen Dorci mindig is tudta, hogyan ragadja magával a rajongóit, és ezúttal sem okozott csalódást.
„Elképesztő, hogy mennyire tökéletes vagy!” – írta egyikük, míg egy másik kommentelő kissé ironikusan jegyezte meg: „Jönnek a kiéhezett palik...” A hozzászólások özöne egyértelműen azt jelzi, hogy Dorcival bár sokan szívesen randiznának, a sport világából érkező lány azonban már régóta egyedülálló. A forró képeket ide kattintva lehet megtekinteni.
A Zsákbamacska című műsorban is feltűnő influenszer korábban már több interjúban is elmondta, hogy jelenleg szingliként éli az életét, és egyáltalán nem bánja a dolgot. Egy beszélgetésben úgy fogalmazott: számára a szinglilét nem teher, sokkal inkább lehetőség arra, hogy önmagára és a saját útjára koncentráljon.
„Nekem szerencsére sosem volt problémám, mindig boldog voltam egyedül is. Nem vagyok kapcsolatfüggő, rengeteg más dologban is megtalálom a boldogságot” – nyilatkozta a Ripostnak. Hozzátette, hogy bár a rajongói gyakran próbálkoznak nála, ő tudatosan él egyedül, és addig nem is szeretne változtatni ezen, amíg nem érzi azt, hogy az illetőben megvan az a plusz, amiért megéri kockára tenni a boldog egyedüllétet.
Ez a nyitottság és önbizalom az, ami igazán vonzóvá teszi őt a közönség szemében. A rodoszi fotó sem csupán egy bikinis pillanatképet mutatott, hanem egy magabiztos, boldog nőt, aki nem mások elvárásainak akar megfelelni, hanem saját életét élvezi. Nem véletlen, hogy a posztja rövid idő alatt több, mint 18 ezer lájkot kapott már, és sokan kiemelték: jó érzés látni, hogy Dorci ilyen felszabadult és kiegyensúlyozott.
