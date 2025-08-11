Michael Jackson legidősebb fia már 28 éves, a világsztár első gyermekének anyja Debbie Rowe. Lánytestvére, Paris Jackson volt a következő gyermekük, aki immár 27 éves. Később Prince Michael Jackson II. követte őket a sorban, akit a pop királya saját utódának szánt.

Michael Jackson fia kitálalt: ezért takarták le a fejüket gyerekkorukban Kép: Facebook

A világsztár gyermekeire életük kezdete óta minden szem odafigyelt. Ennek ellenére Jackson szerette volna megóvni őket a rivaldafény kellemetlenségeitől, amennyire csak lehetséges. Ebbe beletartozott az is, hogy a fejüket teljesen letakarta, amikor nyilvános helyen jelentek meg.

2016-ban, hét évvel Jackson 2009-es halála után Prince megszólalt nem mindennapi gyermekkoráról. Elismerte, hogy az apja úgy beszélt vele, akár a felnőttekkel, amikor a „maszkokról” kérdezték őt. Apjuk egyszerűen úgy indokolta a fejük eltakarását, hogy szerette volna, ha saját életük van, amelyet nem befolyásol az ő hírneve.

Prince továbbment: „Nem gondolom, hogy annak idején eszembe jutott valaha, hogy a többi gyermek így él-e, mint én. De amint megtudtam, ki az apám, rájöttem, hogy ez nem volt normális.”

Visszaemlékszik egy Disneylandben töltött utazásra, amikor azt gondolta, teljesen normális, hogy az emberek bekopognak az ablakon, és képeket akarnak velük készíteni.

„Mondhatni, az egész életem szokatlan volt. Nagyon szeretem egyébként, és egész életemben csak ezt ismertem. Egészen addig nem tudtam, hogy mennyit jelent az embereknek a munkássága, amíg nem láttam róla a felvételeket, ahol a rajongói elájulnak miatta” – folytatta.

Akkor, tinédzserként megszólalva Prince elárulta, hogy az apjától teljesen különböző életet szeretne elérni.

A zene nagyon fontos szerepet tölt be az életemben. Azzá formált a családom által, aki most vagyok, de mindig is a gyártás és a rendezés világában képzeltem el magamat.

Prince végül a Loyola Marymount Egyetemen végzett 2019-ben gazdálkodástudomány szakon, majd jótékonysági tevékenységet végzett a Heal Los Angelesben, ahol a városi fiatalok jóllétét igyekeztek felzárkóztatni.

Amikor 2020-ban az édesapjáról beszélt, elmondta, hogy szerinte ha élne, nagyon büszke lenne arra, amit elért az életben. Idén márciusban Prince a nyolcadik évfordulójukat ünnepelte Molly Schirmanggel, aki igyekszik minél inkább kimaradni a rivaldafényből.