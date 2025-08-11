4+1 meglepő tipp, hogy ne válj a zsebtolvajok áldozatává!

A turistákat, utazókat vonzó helyszíneken előbb-utóbb megjelennek a zsebtolvajok és csalók is, akik a gyanútlan vagy tapasztalatlat embereket kihasználva akarnak pénzhez jutni. Ha nem ismered a nyelvet és a szokásokat, akkor a helyiek könnyen becsaphatnak. Sok zsebtolvaj kifejezetten a turistákra vadászik...

A zsebtolvajok egyre rafináltabbak, sokszor nem egyedül dolgoznak (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Rick Steves híres utazási szakértő személyes tapasztalataiból kiindulva fogalmaz meg néhány jó tanácsot, amelyet minden turistának érdemes megfogadnia. És ne gondold azt, hogy belőled nem válhat áldozat!

A vakációzás könnyen rémálommá válhat, ha valaki kihasználja tudatlanságunkat vagy észrevétlenül eltulajdonítja az értéktárgyainkat. A tömegek vonzzák a zsebtolvajokat is, a lökdösődésben a profik könnyen és észrevétlenül képesek benyúlni a táskákba és zsebekbe.

1. Légy résen!

Rick Steves azt tanácsolja, hogy mindig légy résen. Ahol tömeg van, ott zsebtolvajok is lehetnek: tömegközlekedésen, látványosságok közelében, repülőtéren. Figyelj a környezetedre, vedd észre, ki akar közel férkőzni hozzád.

2. Kerüld a balhés helyzeteket!

Nagy ívben kerüld el a gyanús embereket és szituációkat. Nem (csak) arról van szó, hogy ne keresd a bajt, hanem ha veszekedést hallasz vagy jelenetet látsz, lehet, azért történik, hogy eltereljék a figyelmedet!

3. Tartsd a távolságot!

Gyanakodj a kedves emberekre is. Ha segítséget kérnek tőled vagy véletlen tesznek valamit veled és bocsánatot akarnak kérni, ekkor se egyezz bele semmibe, ne fogadj el semmit!

4. Tudd, hogy a látszat csal!

A csalók felhasználhatnak gyerekeket, elesettnek vagy megbízhatónak adhatják ki magukat. A tapasztalt csalók a megtévesztés mesterei, hiszen ebből élnek. Jobban jársz, ha az értékeidet a szállodai széfben hagyod és csak annyi pénzt viszel magaddal a városnézéshez, amennyi feltétlenül szükséges (azt is érdemes többfelé osztva magaddal vinned).

és inkább próbálsz beolvadni a helyiek közé. Ne hord márkás ruhákat és ékszereket, mert ezek rögtön jelzik, gazdag célpont van a láthatáron

+1. Nem kell turistának látszani!

A szintén nagy rutinnal rendelkező Samantha Brown azt tanácsolja, ha tudatában vagy annak, hogy a zsebtolvajok elsősorban gazdag turistákra vadásznak, akkor ne akarj se gazdagnak, se turistának tűnni! A legjobb, ha igyekszel beleolvadni a környezetbe és nem felhívni magadra a zsebtolvajok figyelmét – írja a life.hu.