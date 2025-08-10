RETRO RÁDIÓ

Aggódva kiabáltak az emberek: drámai baleset történt a világ legnagyobb tengerjáró luxushajóján – Videó

Megdöbbentő felvétel került ki az internetre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.10. 07:30
Módosítva: 2025.08.10. 09:51
hajó csúszda baleset

Váratlan baleset történt a világ legnagyobb tengerjáró hajóján. A Royal Caribbean hajótársaság Icon of the Seas névre keresztelt luxushajója igazi úszó város, gyakorlatilag minden megtalálható rajta, amire a vakációzóknak szüksége lehet az éttermektől és bároktól kezdve a wellness- és sportrészlegen, a kaszinókon, üzleteken, (vízi) színházon és diszkón át a jakuzzikig, medencékig és vízi csúszdákig. Az utóbbiak egyikén történt most baleset...

A hajó fedélzetén több medence és csúszda található Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Az egyik férfi utas úgy augusztus 7-én döntött, a tengeri vakáció során kipróbálja a vízi csúszdákat, éppen le akart csúszni az egyiken, amikor a szerkezet megadta magát.

A csúszda oldala megrepedt, az így keletkezett szaggatott él pedig megsebesítette a csúszó férfit. Az utas a lábán és a hátán sérült meg.

A sérült csúszdáról videó is készül. A felvételen jól látszik, ahogy kiömlik a víz a csúszda törött részén. A szemtanúk lélegzet-visszafojtva nézték végig az eseményeket, többen sikítoztak, próbálták felhívni a hajó alkalmazottainak a figyelmét a törött csúszdára és a kiömlő vízre.

A hajó tizenhatodik szintjén álló csúszdát az utazás hátralévő részére lezárták. A hajó jelenleg a Bahama-szigeteken kötött ki, ahonnan folytatja útját Miamiba.

A hajótársaság nyilatkozata szerint az eltört csúszda egy embert sebesített meg, akit a hajó orvosi szolgálata a helyszínen ellátott. Ugyanakkor az áldozat sérülésének pontos részleteiről nem adtak információ a sajtónak – írja az Unilad.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu