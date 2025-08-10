Aggódva kiabáltak az emberek: drámai baleset történt a világ legnagyobb tengerjáró luxushajóján – Videó

Váratlan baleset történt a világ legnagyobb tengerjáró hajóján. A Royal Caribbean hajótársaság Icon of the Seas névre keresztelt luxushajója igazi úszó város, gyakorlatilag minden megtalálható rajta, amire a vakációzóknak szüksége lehet az éttermektől és bároktól kezdve a wellness- és sportrészlegen, a kaszinókon, üzleteken, (vízi) színházon és diszkón át a jakuzzikig, medencékig és vízi csúszdákig. Az utóbbiak egyikén történt most baleset...

A hajó fedélzetén több medence és csúszda található Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Az egyik férfi utas úgy augusztus 7-én döntött, a tengeri vakáció során kipróbálja a vízi csúszdákat, éppen le akart csúszni az egyiken, amikor a szerkezet megadta magát.

A csúszda oldala megrepedt, az így keletkezett szaggatott él pedig megsebesítette a csúszó férfit. Az utas a lábán és a hátán sérült meg.

A sérült csúszdáról videó is készül. A felvételen jól látszik, ahogy kiömlik a víz a csúszda törött részén. A szemtanúk lélegzet-visszafojtva nézték végig az eseményeket, többen sikítoztak, próbálták felhívni a hajó alkalmazottainak a figyelmét a törött csúszdára és a kiömlő vízre.

A hajó tizenhatodik szintjén álló csúszdát az utazás hátralévő részére lezárták. A hajó jelenleg a Bahama-szigeteken kötött ki, ahonnan folytatja útját Miamiba.

A hajótársaság nyilatkozata szerint az eltört csúszda egy embert sebesített meg, akit a hajó orvosi szolgálata a helyszínen ellátott. Ugyanakkor az áldozat sérülésének pontos részleteiről nem adtak információ a sajtónak – írja az Unilad.