Curtis nem kertelt: „Friss férjként a türelmem igencsak próbára lett téve”

Mint arról a Metropol is beszámolt, Curtis és Judie összekötötték az életüket. A rapper és a kosárlabdázó Újpesten mondták ki a boldogító igent, és még az esküvői fotózásukat is az Újpesti Szusza Ferenc Stadionban tartották meg, hiszen köztudott, hogy Curtis hatalmas Újpest rajongó.

Augusztus 11-én hétfőn szűk, családi körben mondták ki a boldogító igen, és azt gondolnák ez egyfajta biztosíték arra, hogy ne történhessen semmi komolyabb fennakadás, ám ez nem egészen úgy alakult.

A Borsnak mesélte el Curtis és felesége, hogy milyen első megpróbáltatáson kellett átesniük.

„Majdnem nem értem oda a ceremóniára, mert a kedves feleségem elvitte magával a kocsikulcsot, azét az autóét, amivel távozni szerettünk volna az esküvőről. De szerencsére a taxi visszaért vele, pedig nem volt egyszerű kör, mivel Maglódon lakunk, az esküvő pedig Újpesten volt. Persze aranyos volt, írt egy SMS-t és megnyugtatott, hogy nélkülem nem kezdi el”

– mesélte a Borsnak Curtis.

„Nem mertem felhívni” – szúrta közbe nevetve Judie.

„Előző héten megkért, hogy ne fogyasszak alkoholt se a koncerten, se az Újpest meccsen, se a kisfiam születésnapján, és akkor ma reggel még a kulcsot is elvitte magával. Szóval azt gondolom, hogy friss férjként a türelmem igencsak próbára lett téve, de megugrottam ezt is. Fura is lett volna már az esküvőn összeveszni, de hála Istennek, nem volt nagy probléma, csak nekem kellett jobban kapkodni” – tette még hozzá viccelődve Curtis.