Curtis és Judie kimondták a boldogító igent!

Curtis és Judie szerelme mesébe illő. A kosaraslány a legmélyebb pontról segítette fel a rappert, ezzel új esélyt adott neki és gyökerestől megváltoztatta az életét. Azóta is együtt vannak, immár öt éve töretlen a szerelmük.

Fotó: Bors / Bánkúti Sándor

Olyannyira, hogy egy évvel ezelőtt Curtis letérdelt és megkérte szerelme kezét. Augusztus 11-én hétfőn ki is mondták a boldogító igent – tudta meg a Bors.

A sztárpár mindenféle felhajtás nélkül, egy meghitt ceremónia keretein belül kötötte össze az életét. Mint azt a Bors megtudta, az esküvői fotózás helyszíne különleges helyen történ. Curtisről közismert, hogy nagy Újpest rajongó, így hát kedvenc focicsapata helyszínén örökítették meg életük egyik legjelentősebb napját.

Egyébként a házasságkötésük helyszíne sem volt messze a Szusza Ferenc Stadiontól, hiszen a IV. kerületi Polgármesteri Hivatalt látogatta meg a szerelmespár. A nagy napból természetesen Curtis gyermeke sem maradhatott ki, sőt kifejezetten fontos szerepet szántak neki, hiszen ő lett a gyűrűhordozó.



