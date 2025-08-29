„Nem egy szíved van, hanem kettő” – megdöbbentő kijelentést tett a neves kardiológus

Egyetlen mondatával belecsapott a lecsóba dr. Dimitrij Jaranov kardiológus, aki egyből meg is magyarázta az elsőre meghökkentő kijelentését, mely így szól: „Nem egy szíved van, kettő. Az első a mellkasodban dobog. A második a vádlidban van”.

A kardiológus szavai nem csak figyelemfelkeltőek, de megfontolandóak is (Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw – Képünk illusztráció)

Jaranov doktor megmagyarázza, hogy érti mindezt: „Minden lépés, minden sarokemelés, minden izomösszehúzás visszajuttatja a vért az igazi szívedbe, életben tartja a vérkeringésedet, és megakadályozza a halálos vérrögök kialakulását.”

A szakember szerint azonban van egy „kis” probléma. „A modern életstílusunk megállítja ezt. Órákig ülünk. Kevesebbet sétálunk, mint valaha. Öregszünk, elveszítjük az izmunkat. Amikor a «második szíved» nem működik, az elsőnek keményebben kell dolgoznia – lelassul a keringés, kezdetét veszi a szívmegnagyobbodás, emelkedik a vérnyomás, és a szívelégtelenség kockázata az egekbe szökik.”

Jaranov doktor szerint a második szívet egyetlen gyógyszer sem helyettesítheti. „Az egyetlen megoldás? Mozogj! Naponta sétálj! Végezz sarokemelést az asztalodnál. Használd a lépcsőt! Erősítsd a vádlid izmait egy életen át! Mert amikor az egyik szív gyengül... annak a másik fizeti meg az árát. Ne várd meg, amíg túl késő lesz - kezdd el ma. A jövőbeli éned meg fogja köszönni neked!” – idézi a Daily Mail a kardiológus lelkesítő és elgondolkodtató szavait.

Elgondolkodtató kijelentést tett egy kardiológus Fotó: freepik.com

Régóta ismert tény, hogy a rendszeres testmozgás mérsékli a súlyos betegségek – köztük a szívbetegség, a stroke, a 2-es típusú cukorbetegség és a rák – kialakulásának esélyét. Éppen ezért ajánlja az Angol Egészségügyi Szolgálat (NHS), hogy minden felnőtt mozogjon naponta – lehetőleg az erősítő és az aerob edzéseket kombinálva –, heti összesen legalább 150 percet.

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy napi 10 ezer lépés, csökkentheti a szívbetegségek, a rák és a korai halálozás kockázatát. Más tanulmányok szerint a napi 7000 lépés elegendő ahhoz, hogy a szívbetegségek, a demencia és a rák kockázata csökkenjen.

Gyakran a gyaloglás tempója is fontos lehet. Amerikai tudósok szerint a rövid, de gyors tempójú edzés hatékonyabb lehet, mint a lassabb tempójú egyenletes gyaloglás.