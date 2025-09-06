A biciklizés a sikeres fogyás titka: ennyit kell tekerned hozzá!

A biciklizés az egyik legjobb mozgásforma, mivel kíméli az ízületeket, erősíti a szívet, formálja az izmokat, miközben kikapcsol és környezetbarát közlekedési mód is. Ha fogyni szeretnél, a rendszeres tekerés remek választás, de mennyi kell belőle, hogy valóban látványos legyen az eredmény?

A biciklizés során rengeteg kalóriát égetünk el, de vajon mennyit kell tekerni a sikeres fogyás érdekében? / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A biciklizés nemcsak testileg, hanem lelkileg is feltölt

A kalóriaégetés sok mindentől függ, például testsúlytól, tempótól, tereptől és az edzés hosszától. Például egy 70 kilós bringás körülbelül 298 kcal-t éget el félóra tekerés alatt, ha 19 km/h-val halad. Ha felgyorsít 25 km/h-ra, ez az érték már 372 kcal is lehet. Egy intenzív, egyórás edzés akár 800 kcal mínuszt jelenthet. Mivel egy kiló zsír elégetéséhez körülbelül 7700 kcal szükséges, elméletben nagyjából 13 órányi bringázás kell egy kiló leadásához. A valóságban persze sok tényező – például az étrend és az anyagcsere – befolyásolja a folyamatot. A kulcs minden esetben a rendszeresség.

Ha most kezdesz, érdemes fokozatosan felépíteni az edzéseket. Napi 20–30 perc könnyed tempó bőven elegendő, majd ahogy nő az állóképességed, emelheted a távot és a sebességet. Kezdőknek ideális a 17–22 km/h körüli tempó. Jó trükk, ha a hétköznapokba is beépíted: menj biciklivel munkába vagy boltba. Figyelj a tested jelzéseire, és adj időt a regenerálódásra.

A kerékpározás nemcsak a fogyást segíti. Javítja a keringést, erősíti a tüdőt, formálja a lábat és a farizmot, valamint csökkenti a stresszt is. Ha nincs lehetőséged szabadtéren tekerni, a szobabicikli is tökéletes alternatíva: időjárástól függetlenül használhatod, biztonságos, és edzés közben akár zenét is hallgathatsz.

Összességében a biciklizés szórakoztató, praktikus és hatékony zsírégető. Legyen szó kültéri bringázásról vagy szobakerékpárról, a kitartás és a fokozatosság hozza meg a látványos eredményt - írja a Mindmegette.