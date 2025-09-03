Így fogytak le a hazai sztárok – Kasza Tibi: „Éveket töröltem ki az emlékeim közül!”

A celebvilágban egyre többen diétáznak, edzenek, vagy új életmódra váltanak. Kasza Tibi átalakulása továbbra is sokszor téma a követői körében – még egy előtte-utána fotót is előkerült. Nem ő az egyetlen, aki új korszakot kezdett a sztárvilágban. Kulcsár Edina, Marsi Anikó és Curtis is olyan formában vannak, hogy alig hisszük el, honnan indultak.

Kasza Tibi diéta segítségével érte el régi formáját újra (Fotó: archív / hot! magazin)

Kasza Tibi: „Oka volt annak, hogy éveket töröltem ki az emlékeim közül”

A Szerencsekerék műsorvezetőjének év eleji posztja, amelyben előtte-utána képet osztott meg, csak a kezdet volt, újra felkapott lett az interneten a hatalmas átalakulása. Őszintén írta le, hogy mióta életmódváltásba kezdett, sokkal jobban érzi magát a bőrében: a régi fotón jóval teltebb volt, míg az új képen fittebb, energikusabb formában látható. A poszthoz a következőt írta:

Nem tudom, ki mikor szeretett és ki mikor látott engem a legboldogabbnak, de elárulok valamit. Oka volt annak, hogy éveket töröltem ki az emlékeim közül. Mert bujkáltam a képekről, mert éppen rosszak voltak a fények, mert inkább hátra álltam. És persze az ember mosolyog. A humor, az önirónia mögé bújik. De nem peregnek le, fájnak. Rohadtul fájnak!

A követők nem győzik dicsérni az átalakulását, és azt mondják, most van a legjobb formájában.

Kasza Tibi felesége mindenben támogatja a műsorvezetőt (Fotó: Facebook)

Testi lelki feltöltődés

Persze nem maradhat ki Marsi Anikó sem, aki visszafogottan, de határozottan halad az egészséges életmód felé, amit időnként meg is oszt követőivel. Több interjúban is hangsúlyozta, hogy számára egyaránt fontos a mentális egészség és a testmozgás. Ez a hozzáállás látványos átalakulást eredményezett, amit követői elismeréssel fogadnak. Kulcsár Edina neve is felbukkan az átalakuló sztárok listáján, miután négygyermekes anyaként is aktív az online térben, rendszeresen beszél arról, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgás az életének alapvető része. Egy videóban még kislánya is csatlakozik az edzéséhez, a rajongók imádják az anya lánya párost.

Curtis: Újra fókuszban a testi-lelki egészség

Széki Attila Curtis egy interjúban beszélt arról, mire számíthatnak tőle a rajongók a következő Megasztár évadban – a válasz egyszerű és lényegre törő volt:

Szigorú leszek, vicces és izmos! Végre nem dagadt, amilyen voltam tavaly

– nyilatkozta önkritikusan a rapper.