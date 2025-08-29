Özönlöttek a gratulációk, máris mérföldkőhöz érkezett Curtis és felesége

A szerelmesek nemrégiben mondták ki a boldogító igent.
A rapper, Széki Attila, avagy Curtis és kedvese, Barnai Judit, Judie kapcsolata megélt ugyan néhány hullámvölgyet, ám végül sikerült rendezniük a problémáikat, és ma már boldogabbak, mint valaha. Kivált, miután időközben sor került a lánykérésre is, majd a közelmúltban kimondták a boldogító igent. A szerelmesek így végre révbe értek. Curtis és Judie egyébként sokáig azt hangoztatta, nem sürgős nekik az esküvő: utóbb derült ki, hogy az Ázsia Expressz forgatásán kérte meg a rapper ismét a szerelme kezét, majd ezután döntötték el, még az idén megtartják a menyegzőt.
A minap Judie örömmel jelentette be a közösségi oldalán, hogy nemrég egy évfordulót ünnepelhettek újdonsült férjével.
Ma egy éve, hogy megkérted a kezem, most pedig már 17 napja házasok vagyunk. Nagyon szeretlek, Széki!
- üzente az Instagram-posztjában a kosárlabdázó, az esküvőjükön készült fotók kíséretében, mialatt a rajongók a jókívánságaikat fejezték ki nekik a kommentszekcióban.
Gratulálok! Sok boldogságot kívánok nektek!
- írta az egyikük.
Csodaszép vagy nagyon, sok boldogságot nektek, tartson örökké!
- tette hozzá egy másik követő.
Mutatjuk is Judie fotóit az esküvőjükről!
