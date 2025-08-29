Özönlöttek a gratulációk, máris mérföldkőhöz érkezett Curtis és felesége

A rapper, Széki Attila, avagy Curtis és kedvese, Barnai Judit, Judie kapcsolata megélt ugyan néhány hullámvölgyet, ám végül sikerült rendezniük a problémáikat, és ma már boldogabbak, mint valaha. Kivált, miután időközben sor került a lánykérésre is, majd a közelmúltban kimondták a boldogító igent. A szerelmesek így végre révbe értek. Curtis és Judie egyébként sokáig azt hangoztatta, nem sürgős nekik az esküvő: utóbb derült ki, hogy az Ázsia Expressz forgatásán kérte meg a rapper ismét a szerelme kezét, majd ezután döntötték el, még az idén megtartják a menyegzőt.

Újabb mérföldkőhöz érkezett Curtis és Judie / Fotó: Instagram

Mérföldkőhöz érkezett Curtis és felesége

A minap Judie örömmel jelentette be a közösségi oldalán, hogy nemrég egy évfordulót ünnepelhettek újdonsült férjével.

Ma egy éve, hogy megkérted a kezem, most pedig már 17 napja házasok vagyunk. Nagyon szeretlek, Széki!

- üzente az Instagram-posztjában a kosárlabdázó, az esküvőjükön készült fotók kíséretében, mialatt a rajongók a jókívánságaikat fejezték ki nekik a kommentszekcióban.

Gratulálok! Sok boldogságot kívánok nektek!

- írta az egyikük.

Csodaszép vagy nagyon, sok boldogságot nektek, tartson örökké!

- tette hozzá egy másik követő.

Mutatjuk is Judie fotóit az esküvőjükről!