"De jó, hogy vagytok nekünk!" Egekbe szökött a cukiság faktor, a gyerekekkel egy ágyból jelentkezett Curtis felesége

Hamarosan nagyobb ágyra lesz szükségük...
Révbe ért Széki Attila, ismertebb nevén Curtis és kedvese, Barnai Judit, avagy Judie szerelme. A pár kapcsolata ugyan átment korábban néhány hullámvölgyön, de végül sikerült visszatalálniuk egymáshoz, és tavaly augusztusban megtörtént a lánykérés. Ezután jó ideig azt hangoztatták, nem siettetik a házasságot, talán majd jövőre megtartják az esküvőt… Végül a közelmúltban bejelentették, még ebben az évben összekötik az életüket, majd a napokban, augusztus 11-én, hétfőn sor került a menyegzőre is, méghozzá az újpesti, azaz IV. kerületi polgármesteri hivatalban.
Holnap érkezik a másik kiskutyánk, Tupac féltestvére, ugyanis ugyanaz az anyukájuk, így most nem lesz nászút
– mondta el a napokban Curtis, majd hozzátette, talán jövőre ejtik meg a nászutat, egy amerikai körút keretében. Nemrég pedig Judie jelentkezett a közösségi oldalán egy fotóval, amelyen a két szőrös „gyermekükkel” fekszik egy ágyban, köztük a picivel is, aki időközben beköltözött hozzájuk.
De jó, hogy vagytok nekünk!
- írta a fotókat tartalmazó Instagram-posztjában a kosárlabdázó, amelynek a kommentszekciójába csakhamar özönleni kezdtek az elragadtatott hozzászólások.
Azt hiszem, a cukiság faktor az egekbe szökött. Két gyönyörűség!
- jelentette ki az egyik követő.
És akkor most kell nektek is egy nagyobb ágy! Nagyon édesek!
- áradozott egy másik kommentelő is.
Mutatjuk az édes fotót!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.