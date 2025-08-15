"De jó, hogy vagytok nekünk!" Egekbe szökött a cukiság faktor, a gyerekekkel egy ágyból jelentkezett Curtis felesége

Révbe ért Széki Attila, ismertebb nevén Curtis és kedvese, Barnai Judit, avagy Judie szerelme. A pár kapcsolata ugyan átment korábban néhány hullámvölgyön, de végül sikerült visszatalálniuk egymáshoz, és tavaly augusztusban megtörtént a lánykérés. Ezután jó ideig azt hangoztatták, nem siettetik a házasságot, talán majd jövőre megtartják az esküvőt… Végül a közelmúltban bejelentették, még ebben az évben összekötik az életüket, majd a napokban, augusztus 11-én, hétfőn sor került a menyegzőre is, méghozzá az újpesti, azaz IV. kerületi polgármesteri hivatalban.

Kimondta a boldogító igent Curtis és Barnai Judit / Fotó: Bors / Bánkúti Sándor

Alighogy kimondták a boldogító igent, a friss házasok, Curtis és Judie máris azzal az örömhírrel álltak elő, hogy bővül a család, a nászút ellenben még várat magára.

Holnap érkezik a másik kiskutyánk, Tupac féltestvére, ugyanis ugyanaz az anyukájuk, így most nem lesz nászút

– mondta el a napokban Curtis, majd hozzátette, talán jövőre ejtik meg a nászutat, egy amerikai körút keretében. Nemrég pedig Judie jelentkezett a közösségi oldalán egy fotóval, amelyen a két szőrös „gyermekükkel” fekszik egy ágyban, köztük a picivel is, aki időközben beköltözött hozzájuk.

De jó, hogy vagytok nekünk!

- írta a fotókat tartalmazó Instagram-posztjában a kosárlabdázó, amelynek a kommentszekciójába csakhamar özönleni kezdtek az elragadtatott hozzászólások.

Azt hiszem, a cukiság faktor az egekbe szökött. Két gyönyörűség!

- jelentette ki az egyik követő.

És akkor most kell nektek is egy nagyobb ágy! Nagyon édesek!

- áradozott egy másik kommentelő is.

Mutatjuk az édes fotót!