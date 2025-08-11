Curtis máris bejelentette: bővül a család!

Még csak most házasodtak össze, de már újabb jó hírt közöltek.
Ütött az óra augusztus 11-én és Curtis immár feleségül vehette szerelmét Barnai Juditot. Titokban kötötték össze az életüket, a szertartáson pedig a rapper kisfia is részt vett, mint gyűrű hordozó.
Most pedig már itt is van az újabb örömhír, ugyanis holnap ismét egy kutyussal bővül a családjuk – tudta meg a Bors.
„Holnap érkezik a másik kiskutyánk, Tupac féltestvére, ugyanis ugyanaz az anyukájuk, így most nem lesz nászút” – kezdte Curtis.
„Bővülünk még egy szőrös gyerekkel” – szúrta közbe nevetve a feleség.
„Ráadásul Judie-nak már elkezdődött az alapozás, nekem augusztusban van még két koncertem, szóval ez várat magára. Szerintem jövőre tartjuk meg, akkorra egy amerikai körutat beszéltünk, ahol majd kipihenünk mindent” – tette még hozzá a rapper.
