Curtis máris bejelentette: bővül a család!

Még csak most házasodtak össze, de már újabb jó hírt közöltek.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.11. 20:50
kisfia Judie esküvő Curtis

Ütött az óra augusztus 11-én és Curtis immár feleségül vehette szerelmét Barnai Juditot. Titokban kötötték össze az életüket, a szertartáson pedig a rapper kisfia is részt vett, mint gyűrű hordozó.

Fotó:  Bors /  Bánkúti Sándor

Most pedig már itt is van az újabb örömhír, ugyanis holnap ismét egy kutyussal bővül a családjuk – tudta meg a Bors.

„Holnap érkezik a másik kiskutyánk, Tupac féltestvére, ugyanis ugyanaz az anyukájuk, így most nem lesz nászút”  – kezdte Curtis.

„Bővülünk még egy szőrös gyerekkel” – szúrta közbe nevetve a feleség.

„Ráadásul Judie-nak már elkezdődött az alapozás, nekem augusztusban van még két koncertem, szóval ez várat magára. Szerintem jövőre tartjuk meg, akkorra egy amerikai körutat beszéltünk, ahol majd kipihenünk mindent”  – tette még hozzá a rapper.

