Curtis felesége nem kertelt: a viharos jegyességet viharos házasság követte

Már csak napok kérdése és visszatér a TV2 közkedvelt műsora, az Ázsia Expressz. A kaland-reality hatodik évada augusztus 31-én veszi kezdetét, és ezúttal Malájzia és Indonézia egzotikus vidékére repíti el a TV2 nézőit, valamint azt a nyolc párt, akik heteken át küzdenek majd a 20 millió forintos fődíjért. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukcióban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai, akik közt a rapper Curtis és szerelme, Barnai Judit, Judie is ott lesz, és akik a műsor forgatásának még jegyespárnak vágtak neki, időközben viszont kimondták a boldogító igent.

Nemrég mondta ki a boldogító igent Curtis és Judie / Fotó: Bors / Bánkúti Sándor

VASÁRNAP ÚTJÁRA INDUL AZ @azsiaexpressztv2. Szurkoljatok @judie0055 és nekem, hogy túléljük ezt az egészet

- harangozta be a műsor kezdetét Széki Attila, vagyis Curtis az Instagram-oldalán, egy videó megosztásával, amelyből kiderült, a szerelmeseknek szó szerint viharosan alakult a jegyessége.

Viharos jegyesség!? Most már viharos házasság

- fűzte hozzá a kommentszekcióban Judie, mialatt a rajongók siettek támogatásukat kifejezni a párnak.

Nagyon várom! Szurkolunk nektek! A legjobb páros!

- jelentette ki az egyikük.

Nagyon várom. Annyira jók vagytok együtt!

- helyeselt egy másik követő is.