RETRO RÁDIÓ

Curtis felesége nem kertelt: a viharos jegyességet viharos házasság követte

Sokan szurkolnak most a friss házasoknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.27. 15:00
TV2 Judie Ázsia Expressz rapper Széki Attila Curtis sztárpár

Már csak napok kérdése és visszatér a TV2 közkedvelt műsora, az Ázsia Expressz. A kaland-reality hatodik évada augusztus 31-én veszi kezdetét, és ezúttal Malájzia és Indonézia egzotikus vidékére repíti el a TV2 nézőit, valamint azt a nyolc párt, akik heteken át küzdenek majd a 20 millió forintos fődíjért. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukcióban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai, akik közt a rapper Curtis és szerelme, Barnai Judit, Judie is ott lesz, és akik a műsor forgatásának még jegyespárnak vágtak neki, időközben viszont kimondták a boldogító igent.

Nemrég mondta ki a boldogító igent Curtis és Judie / Fotó:  Bors /  Bánkúti Sándor

VASÁRNAP ÚTJÁRA INDUL AZ @azsiaexpressztv2. Szurkoljatok @judie0055 és nekem, hogy túléljük ezt az egészet 

- harangozta be a műsor kezdetét Széki Attila, vagyis Curtis az Instagram-oldalán, egy videó megosztásával, amelyből kiderült, a szerelmeseknek szó szerint viharosan alakult a jegyessége.

Viharos jegyesség!? Most már viharos házasság

- fűzte hozzá a kommentszekcióban Judie, mialatt a rajongók siettek támogatásukat kifejezni a párnak.

Nagyon várom! Szurkolunk nektek! A legjobb páros! 

- jelentette ki az egyikük.

Nagyon várom. Annyira jók vagytok együtt!

- helyeselt egy másik követő is.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu