Curtis felesége nem kertelt: a viharos jegyességet viharos házasság követte

Sokan szurkolnak most a friss házasoknak.
Már csak napok kérdése és visszatér a TV2 közkedvelt műsora, az Ázsia Expressz. A kaland-reality hatodik évada augusztus 31-én veszi kezdetét, és ezúttal Malájzia és Indonézia egzotikus vidékére repíti el a TV2 nézőit, valamint azt a nyolc párt, akik heteken át küzdenek majd a 20 millió forintos fődíjért. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukcióban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai, akik közt a rapper Curtis és szerelme, Barnai Judit, Judie is ott lesz, és akik a műsor forgatásának még jegyespárnak vágtak neki, időközben viszont kimondták a boldogító igent.
VASÁRNAP ÚTJÁRA INDUL AZ @azsiaexpressztv2. Szurkoljatok @judie0055 és nekem, hogy túléljük ezt az egészet
- harangozta be a műsor kezdetét Széki Attila, vagyis Curtis az Instagram-oldalán, egy videó megosztásával, amelyből kiderült, a szerelmeseknek szó szerint viharosan alakult a jegyessége.
Viharos jegyesség!? Most már viharos házasság
- fűzte hozzá a kommentszekcióban Judie, mialatt a rajongók siettek támogatásukat kifejezni a párnak.
Nagyon várom! Szurkolunk nektek! A legjobb páros!
- jelentette ki az egyikük.
Nagyon várom. Annyira jók vagytok együtt!
- helyeselt egy másik követő is.
