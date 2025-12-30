Mutatjuk, ezek voltak az Exatlon Hungary legnagyobb szerelmei

Ha győzelmet mindenkinek nem is hozhatott a TV2 népszerű műsora, de szerelmet többeknek hozott. A Metropol összegyűjtötte a Exatlon-szerelmeket, esküvőket, babákat is, hosszú a lista.

Az Exatlon All Stars álompárja volt Pap Dorci és Esztergályos Patrik (Fotó: TV2)

Exatlon-párok

Rekordszámú a jelentkezés a TV2 sikerműsorának új évadára. Úgy látszik, Exatlon 2026 lázban ég az ország, főleg 18-20 évesek jelentkeznek, akik tiniként lettek a műsor rajongói. Az eddigi versenyzők életének alakulása bizonyítja, megéri szerepelni a sportrealityben, még akkor is, ha nem ők lesznek a győztesek. A dominikai kaland ugyanis nemcsak felejthetetlen élményeket, de ismertséget, sőt többeknek szerelmet hozott.

Salander Dorina és Jodes Provoda az Exatlon első évadában szerettek egymásba (Fotó: TV2)

Salander Dorina és Jodes Provoda

Dorina és Jodes az Exatlon első évadából lehet ismerős a nézőknek. A két versenyző a Kihívók csapatát erősítette, a műsor után pedig kapcsolatuk szerelemmé alakult. A szerelmesek öt éve alkotnak egy párt, együtt versenyeztek az Exatlon All Stars évadban. Két éve az eljegyzés is megtörtént, de a jelek szerint az esküvőre még nem került sor.

Pap Dorci az Exatlon második évadában ismerte és szerette meg a török stábtagot (Fotó: TV2)

Pap Dorci és Yilmaz Can, valamint Esztergályos Patrik

Bár a második évad Kihívója és az Exatlon stábtagja a műsor után hosszú hónapokig egy párt alkottak, Dorci és a török származású férfi négy hónap után költöztek össze, közösen tervezték a jövőjüket, de valami tönkrement köztük. Az All Stars évadba a csinos röpis már Esztergályos Patrikkal érkezett, de később annak is szakítás lett a vége.

Halász Vivien és Kővári Viktor

A harmadik évad Bajnoka és Kihívója a dominikai kaland után jöttek össze. Az Exatlon-párok köréhez csatlakozott Halász Vivi és Kővári Viktor, szerelmük gyorsan lépte a szinteket, tavaly Japánban volt a lánykérés, idén pedig gyönyörű szertartás keretében kimondták a boldogító igent, majd hatalmas lagzit csaptak.

Kempf Zozo és Szente Gréti

A Bajnokok sztárja és a kétszeres győztes Kihívó szerelme sokáig izgalomban tartotta a rajongókat. Voltak ugyanis jelek, hogy egy párt alkotnak, de nagyon sokáig nem vállalták fel hivatalosan kapcsolatukat. Végül megtört a jég, először a kétszeres női győztes tett ki egy fotómontázst Baliról, amiben feltűnik a BMX-világbajnok, majd Zozo osztott meg egy videót, amiben kéz a kézben sétálva láthatók. Azóta pedig közösen egy pilates stúdiót is nyitottak, tehát hosszú távra terveznek.