RETRO RÁDIÓ

Mutatjuk, ezek voltak az Exatlon Hungary legnagyobb szerelmei

A sportreality versenyzői a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek. Az Exatlon azonban nemcsak ismertséget hozott a Bajnokoknak és a Kihívóknak, hanem szerelmet, esküvőt, gyermekáldást is.

Megosztás
Szerző: D.G.
Létrehozva: 2025.12.30. 20:00
Exatlon párok szerelem esküvő

Ha győzelmet mindenkinek nem is hozhatott a TV2 népszerű műsora, de szerelmet többeknek hozott. A Metropol összegyűjtötte a Exatlon-szerelmeket, esküvőket, babákat is, hosszú a lista. 

Kéz a kézben utazott az Exatlon All Stars műsorba Dorci és Patrik.
Az Exatlon All Stars álompárja volt Pap Dorci és Esztergályos Patrik (Fotó: TV2)

Exatlon-párok

Rekordszámú a jelentkezés a TV2 sikerműsorának új évadára. Úgy látszik, Exatlon 2026 lázban ég az ország, főleg 18-20 évesek jelentkeznek, akik tiniként lettek a műsor rajongói. Az eddigi versenyzők életének alakulása bizonyítja, megéri szerepelni a sportrealityben, még akkor is, ha nem ők lesznek a győztesek. A dominikai kaland ugyanis nemcsak felejthetetlen élményeket, de ismertséget, sőt többeknek szerelmet hozott. 

Dorina és Jodi az Exatlon All Satrs évadban is együtt versenyzetek.
Salander Dorina és Jodes Provoda az Exatlon első évadában szerettek egymásba (Fotó: TV2)

Salander Dorina és Jodes Provoda

Dorina és Jodes az Exatlon első évadából lehet ismerős a nézőknek. A két versenyző a Kihívók csapatát erősítette, a műsor után pedig kapcsolatuk szerelemmé alakult. A szerelmesek öt éve alkotnak egy párt, együtt versenyeztek az Exatlon All Stars évadban. Két éve az eljegyzés is megtörtént, de a jelek szerint az esküvőre még nem került sor. 

Pap Dorci az Exatlon második évadában ismerte meg török szerelmét.
Pap Dorci az Exatlon második évadában ismerte és szerette meg a török stábtagot (Fotó: TV2)

Pap Dorci és Yilmaz Can, valamint Esztergályos Patrik

Bár a második évad Kihívója és az Exatlon stábtagja a műsor után hosszú hónapokig egy párt alkottak, Dorci és a török származású férfi négy hónap után költöztek össze, közösen tervezték a jövőjüket, de valami tönkrement köztük. Az All Stars évadba a csinos röpis már Esztergályos Patrikkal érkezett, de később annak is szakítás lett a vége. 

Halász Vivien Kővári Viktor Exatlon Hungaryban ismerkedtek meg, nyáron össze is házasodtak.

Halász Vivien és Kővári Viktor

A harmadik évad Bajnoka és Kihívója a dominikai kaland után jöttek össze. Az Exatlon-párok köréhez csatlakozott Halász Vivi és Kővári Viktor, szerelmük gyorsan lépte a szinteket, tavaly Japánban volt a lánykérés, idén pedig gyönyörű szertartás keretében kimondták a boldogító igent, majd hatalmas lagzit csaptak. 

Kempf Zozo és Szente Gréti

A Bajnokok sztárja és a kétszeres győztes Kihívó szerelme sokáig izgalomban tartotta a rajongókat. Voltak ugyanis jelek, hogy egy párt alkotnak, de nagyon sokáig nem vállalták fel hivatalosan kapcsolatukat. Végül megtört a jég, először a kétszeres női győztes tett ki egy fotómontázst Baliról, amiben feltűnik a BMX-világbajnok, majd Zozo osztott meg egy videót, amiben kéz a kézben sétálva láthatók. Azóta pedig közösen egy pilates stúdiót is nyitottak, tehát hosszú távra terveznek. 

Exatlon-babák

A műsor más versenyzőknek is szerencsét hozott a magánéletben, még ha nem is a TV2 Exatlon Hungary forgatása közben ismerték is meg párjukat. A műsor után volt az esküvője Kocsis Lilkónak, Kőnig Annának, Mórádi Zsoltnak, Mischinger Petinek, Imreh Balázsnak, Tóth Dávidnak. És több Exatlon-baba is született: Nagy Dani és Mórádi Zsolt kétszeres édesapa lett, Mischinger Petinek kisfia, Harcsa Norbinak kislánya született, Busa Gabi, Kőnig Anna, Szabó-Thomka Hanna, Gyarmati Panka és dr. Busa Gabriella pedig édesanyák lettek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu