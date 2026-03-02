Orbán Viktor olyat mutatott videóban, hogy mindenki lehidalt tőle
Hiába, a foci tudás nem kopott meg... Orbán Viktor még mindig jól bánik a labdával.
Ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor egy fertőszentmiklósi családnál járt aláírásgyűjtés miatt, a gyerekeknek pedig csokoládét is vitt.
A kormányfő a látogatás kapcsán most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvétel egyből azzal indul, ahogy Orbán Viktor sarokkal passzol Fidesz helyi országgyűlési képviselőjelöltjének Barcza Attilának. Ezt követően a miniszterelnök beszélt a gyerekekkel valamint a szülőkkel is.
Gólpassz Barcza Attilának, két új aláírás bezsebelve
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
