Orbán Viktor olyat mutatott videóban, hogy mindenki lehidalt tőle

Hiába, a foci tudás nem kopott meg... Orbán Viktor még mindig jól bánik a labdával.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 18:14
Orbán Viktor aláírásgyűjtés foci

Ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor egy fertőszentmiklósi családnál járt aláírásgyűjtés miatt, a gyerekeknek pedig csokoládét is vitt.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor: Gólpassz Barcza Attilának, két új aláírás bezsebelve

A kormányfő a látogatás kapcsán most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvétel egyből azzal indul, ahogy Orbán Viktor sarokkal passzol Fidesz helyi országgyűlési képviselőjelöltjének Barcza Attilának. Ezt követően a miniszterelnök beszélt a gyerekekkel valamint a szülőkkel is.

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

