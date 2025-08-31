A Kísértés egyik párosa már az első nap összeomlott: féltékenység, sírás

Vasárnap este újabb 4 szerelmespár és 16 kísértő veszi birtokba a meseszép tengerpari villákat a kísértés szigetén, hiszen Kasza Tibi vezetésével berobban A Kísértés 2. évada. És az eddigiek alapján úgy tűnik, a szereplők még annyira sem fogják vissza magukat, mint tavaly. Sőt, az egyik pár már az első randi előtt konfliktusba keveredett. Mutatjuk, mi történt.

A Kísértés új szereplői közül akad, aki már az első randi miatt kiborul (Fotó: Metropol)

A Kísértés Fanni és Márk számára nem csak egy laza thaiföldi nyaralás, mint ahogy azt néhányan a párok közül gondolják, ugyanis ők pontosan érzik, ez kőkemény próbatétel lesz. Márk azonban bizonyítani akarja hűségét szerelmének, amivel korábban többször is meggyűlt a baja.

Igazából én már többször félrementem, és számomra ez egy bizonyítás lenne a párom felé, hogy már kinőttem ebből a d*gjunk ide-oda kategóriából

– vallotta be még a műsor előtt.

„Eddig nem igazán adott arra indokot, hogy lássam ezt az érzelmesebb oldalát. Mindig inkább amikor szakítottunk és visszajött, akkor egy darabig látszott rajta, aztán átváltott ilyen robot üzemmódba” – mondta el a saját véleményét Fanni is.

Ehhez képest azonban Márk már az első esti buli közepette elvonul a fürdőszobába és teljesen összeomlik, amiért elválasztották kedvesétől. A srác sírva próbálja összeszedni magát, és valahogy elrejteni az érzelmeit a többiek elől. Pedig nem is sejti, mi mindent tartogat még neki A Kísértés 2025-ös évada.

A Kísértés Márk és Fanni számára különös jelentőséggel bír, Márk ugyanis szeretné bizonyítani a hűségét (Fotó: TV2)

A Kísértés szereplői azonnal konfliktusba csöppennek

A párok tagjainak már az első napon választaniuk kell egy-egy kísértőt, akivel elmennek egy úgynevezett randira, és nagyon úgy tűnik, hogy Márk az első adandó alkalommal mellényúl. A hősszerelmes ugyanis nem a „megfelelő” lányt viszi magával, azaz nem olyat, akit a szerelme jóváhagyott volna.

Te tudod, hogy mit miért csinálsz, nem fogok beleszólni, de ha azt akarod, hogy biztos legyek, miért kellett olyat választani, akit lehet, hogy félreértek?

– háborodott fel azonnal, utalva arra, hogy a lány épp párja esete, majd az interjú alatt el is sírta magát.

De hogy melyik kísértő miatt akadt ki ennyire Fanni, az csak A Kísértés 1. részéből derül ki 21:10-től a TV2-n.



