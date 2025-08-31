A Kísértés egyik párosa már az első nap összeomlott: féltékenység, sírás

A párok épphogy csak megérkeznek a kísértés szigetére, máris akad, aki kiborul. Úgy tűnik, Fanni és Márk kapcsolata közel sem olyan stabil, mint gondolták, A Kísértés csábítóinak legnagyobb örömére.
Vasárnap este újabb 4 szerelmespár és 16 kísértő veszi birtokba a meseszép tengerpari villákat a kísértés szigetén, hiszen Kasza Tibi vezetésével berobban A Kísértés 2. évada. És az eddigiek alapján úgy tűnik, a szereplők még annyira sem fogják vissza magukat, mint tavaly. Sőt, az egyik pár már az első randi előtt konfliktusba keveredett. Mutatjuk, mi történt.
A Kísértés Fanni és Márk számára nem csak egy laza thaiföldi nyaralás, mint ahogy azt néhányan a párok közül gondolják, ugyanis ők pontosan érzik, ez kőkemény próbatétel lesz. Márk azonban bizonyítani akarja hűségét szerelmének, amivel korábban többször is meggyűlt a baja.
Igazából én már többször félrementem, és számomra ez egy bizonyítás lenne a párom felé, hogy már kinőttem ebből a d*gjunk ide-oda kategóriából
– vallotta be még a műsor előtt.
„Eddig nem igazán adott arra indokot, hogy lássam ezt az érzelmesebb oldalát. Mindig inkább amikor szakítottunk és visszajött, akkor egy darabig látszott rajta, aztán átváltott ilyen robot üzemmódba” – mondta el a saját véleményét Fanni is.
Ehhez képest azonban Márk már az első esti buli közepette elvonul a fürdőszobába és teljesen összeomlik, amiért elválasztották kedvesétől. A srác sírva próbálja összeszedni magát, és valahogy elrejteni az érzelmeit a többiek elől. Pedig nem is sejti, mi mindent tartogat még neki A Kísértés 2025-ös évada.
A párok tagjainak már az első napon választaniuk kell egy-egy kísértőt, akivel elmennek egy úgynevezett randira, és nagyon úgy tűnik, hogy Márk az első adandó alkalommal mellényúl. A hősszerelmes ugyanis nem a „megfelelő” lányt viszi magával, azaz nem olyat, akit a szerelme jóváhagyott volna.
Te tudod, hogy mit miért csinálsz, nem fogok beleszólni, de ha azt akarod, hogy biztos legyek, miért kellett olyat választani, akit lehet, hogy félreértek?
– háborodott fel azonnal, utalva arra, hogy a lány épp párja esete, majd az interjú alatt el is sírta magát.
De hogy melyik kísértő miatt akadt ki ennyire Fanni, az csak A Kísértés 1. részéből derül ki 21:10-től a TV2-n.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.