Így válts évszakot testileg és lelkileg is!

A nyár nemcsak az időjárásban, de bennünk is évszakváltást hoz, hiszen ahogyan a természet „üzemmódot” vált, úgy a komfortosság érdekében nekünk is érdemes átkapcsolnunk egy másfajta működésre, azaz bizonyos szinten áthangolni a mindennapokat és a gondolkodásunkat – írja a Fanny magazin. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat az évszakváltás hatásairól.

A természet ciklikus változása, azon belül is egy új évszak beköszöntése összetett módon hat az emberi szervezetre, elég, ha csak a hőmérséklet-változásra, a nappalok hosszúságára, vagy azokra a szokásokra gondolunk, amiket az adott időszak lehetővé tesz Fotó: Pexels

Kezdődhet a felkészülés a nyárra?

1. Gondoljunk a táplálkozásra!

Akármennyire is elcsépelt témakör, az étkezésünk nagymértékben befolyásolja a közérzetünket, és a testi állapotunkat. A szervezetünk nyáron a meleg miatt több energiát használ fel önmaga hűtésére, emiatt kevesebb energia jut az emésztésre. Ezért is célszerű ilyenkor visszaszorítani a nehéz, zsíros ételeket és a cukros nassolnivalókat, helyettük pedig fokozatosan egyre több zöldséget, gyümölcsöt, könnyű és hűvös fogást választani. Emellett ne feledkezzünk meg a bőséges folyadékfogyasztásról sem.

2. Induljon egy aktívabb élet!

A rendszeres mozgás a legmelegebb évszakban is felfrissíti és aktivizálja a testet, energiával lát el, és jobb kedvre derít. Az egyre növekvő hőmérséklet miatt azonban tanácsos a kora reggeli vagy késő esti órákra időzíteni az aktivitást, amikor a test számára is könnyebb az igénybevétel, és kevésbé terhelődik a keringési rendszer. Kifejezetten jó választások az olyan áramló és folytonos mozgásformák, mint az úszás, a jóga, a séta, a futás vagy a kerékpározás.

3. Vigyázzunk a bőrünkre is!

Ebben a periódusban egyre fokozódó UV-terhelésnek vagyunk kitéve, ezért fényvédelemmel is fontos hangolódnunk az új évszakra. Használjunk minden nap fényvédő arckrémet, ha pedig hosszabb időt töltünk a napon, a testünk többi részének óvására is ügyeljünk. Elengedhetetlen a hidratálás is, mivel az intenzív napsütés, a fürdőzés és a klímaberendezések mind szárítóan hatnak.

Kapcsoljunk át mentálisan is!

4. Vágjunk bele a nagytakarításba a pszichés egyensúlyért!

Ahogy a környezet átvált a nyár ritmusára, úgy érdemes nekünk is átalakulni, amihez nem árt megtisztítani és rendszerezni a gondolatokat. Hasznos lehet, ha beiktatunk rövidebb-hosszabb digitális detox időszakokat, és csendes órákat, de kipróbálhatjuk a naplóírást is, amivel feldolgozhatjuk a mögöttünk álló hónapok eseményeit, ezzel felkészülve az új élmények befogadására. Az ilyenfajta belső takarítás segíthet abban, hogy tudatosabban lépjünk tovább, és ne cipeljük feleslegesen a mentális terheket.