Gyaloglással az öregedés ellen? Itt a megoldás

A következő edzésmódszer könnyedén lehet azok kedvence, akik nem szeretnek edzőterembe járni, de nem vetik meg a testmozgást sem: ez pedig nem más, mint a japán gyaloglás.

Egy tanulmány kimutatta, a gyaloglással javítható a mentális egészség is Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A séta mindig is a legegyszerűbb és legelérhetőbb mozgásformák közé tartozott, de a japánok most megmutatják, hogyan szolgálhatja maximálisan az egészségedet és miként lassíthatja az öregedést. A „japán gyaloglás” vagy intervall séta módszere a gyors és lassú szakaszokat váltogatja, amely erősíti a szívet, növeli az állóképességet, mindezt pedig kíméletesen, túlerőltetés nélkül. - írja a Life.hu a Men's Healthre hivatkozva.

Maga a technika még 2007-ben került kifejlesztésre annak érdekében, hogy az idősödő lakosság egészségi állapotát javítsák, és a Shinshu Egyetem kutatói, Hiroshi Nose és Shizue Masuki nevéhez fűződik. Mostanában pedig a videómegosztó portál a TikTok felületén kapott lángra ismét ez a módszer, ahol sokan osztják meg tapasztalataikat a japán gyaloglással kapcsolatban. Nem is csoda, hiszen ennek a mozgásformának jótékony hatása van a szervezetünkre: csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, valamint az izomerőt növeli, és lassítja az öregedési folyamatokat.

A módszer pedig egészen egyszerű: 3 perc gyors séta (olyan tempóban, ahol nem tudsz könnyedén beszélni), majd ezt követően szintén 3 percig lassú, kényelmes tempójú séta. Mindezt 30 percen keresztül kel megismételni, akár napi háromszor is 10 perces bontásokban, hetente 4-5 alkalommal. A módszer titka a helyes testtartásban és az aktív karmozgatásban rejlik, ennek köszönhetően a gyaloglás jótékony hatásai teljesen maximalizálhatóak.

E mozgásmódszert leginkább az idősebb korosztály számára ajánlják, de bárki gyakorolhatja, aki nem szeretne erős kardiót végezni, illetve sérülésből felépülőknek is ajánlott ez a mozgásforma. Van azonban néhány tipp, amit érdemes megfontolni, mielőtt belevágnál.

A gyaloglás igazi stresszoldó

Ha most kezded, érdemes először egy-két perces gyors sétás szakaszokkal kezdeni, majd a tempó fokozatosan növelhető az időtartammal együtt. Nem baj, ha nem tudod mindennap megcsinálni, már heti 3-4 nap is látványos eredményhez vezethet, és nem csak fizikálisan, de a mentális egészségre nézve is. Egy tavalyi tanulmány kimutatta, hogy legalább, napi 5 ezer lépés már segít csökkenteni a depresszió tüneteit. Mindez pedig annak köszönhető, hogy a séta során testünk endorfin szintje növekszik, amelyhez a friss levegő és a természetes környezet csak hozzásegít. Ráadásul a természetes fény még stresszoldóként is működik, így nem csak a testedet, de a lelkedet is erősítheted a japán gyaloglással.

