Hoppá! 67 évesen tanul rúdtáncolni Nyertes Zsuzsa

Nyertes Zsuzsa számára az igazi nyár nem a pihenésről, hanem az unokájával töltött órákról szól: Olívia minden pillanatát bearanyozza, miközben a színpadon ő maga is komoly kihívásokkal néz szembe – 67 évesen rúdtáncot tanul a legújabb darabjában. Nyertes Zsuzsa számára ez igaz kihívást jelentett, a részleteket a Metropollal osztotta meg.
Nyertes Zsuzsa idén még nem volt hagyományos értelemben vett nyaraláson, de számára a nyár már önmagában is egy hosszú pihenés, főleg augusztusban. Bár a fellépések sorra követik egymást, ezek késő este kezdődnek, így nem kell korán kelni, mint máskor, amikor vidékre utazik egy-egy előadás miatt. Szerencsére több szabadtéri fellépése is van, Balatonfüredtől Balatonlelléig, Kiskőrösig – olyan helyeken, ahol a színpad a szabad ég alatt áll.
Nyertes Zsuzsa lányának köszönheti, hogy az igazi nyári öröm augusztusban "beköltözik" hozzájuk. Kétéves unokájuk, Olívia ugyanis a nyár utolsó hónapjában náluk van és végre minőségi időt tölthetnek együtt.
„A két éves unokám, Olívia bölcsődébe jár, de a szülei – a lányom és az imádott vejem – dolgoznak. Így reggelente hozzánk hozzák, és egész nap velünk van. Ez azért különleges, mert év közben ritkábban találkozunk: délután már indulok fellépni, ő pedig csak fél 4–4 körül jön ki a bölcsiből. Augusztus 22-én hazajönnek Horvátországból, 24-én még van egy fellépésem Szelidi-tónál, és 25-től négy napot Visegrádon töltünk. Egy szuper kis wellness-szállodába megyünk” – kezdte lapunknak a magyar színésznő, aki arról is mesélt, hogy az unokájával nagyon szoros a kapcsolata.
„Én vagyok a „mamó”, a párom pedig a „papó”. A kapcsolatunk leírhatatlan – tényleg más, mint a lányommal. Őt is imádtuk és imádjuk, de az unoka egy másik ajándéka az életnek. Idősebb, érettebb korban az ember másképp éli meg ezt: nincs már a nevelés teljes felelőssége, de az öröm ugyanúgy megvan. Olívia nagyon szeret minket, elválaszthatatlanok vagyunk. Ha én vagyok vele, azonnal kérdezi, hol a papó, és fordítva. Altatáskor például nem elég, ha csak én mesélek, a papónak is ott kell ülnie mellette” – mesélte.
Ősszel kerül bemutatásra A Meztelen igazság című darab Tallós Rita rendezésében, ahol egy hatalmas kihívással kell megküzdenie Nyertes Zsuzsának, ugyanis rúdtáncolnia kell.
Bevallom, 67 évesen nem gondoltam volna, hogy egy ilyen extrém és fizikailag nehéz sportba kezdek. A darabban öt különböző korú nő megy el rúdtáncot tanulni, hogy visszanyerje a nőiességét. A történet vígjáték, pozitív kicsengéssel. A szerep kedvéért már augusztusban elkezdtünk edzeni, mert a színpadon tényleg ott lesz az öt rúd, és a jelenetekben úgy kell játszanunk, mintha most tanulnánk a mozdulatokat – ehhez viszont tudni kell néhány alapfogást
– vallotta be, majd kitért arra, hogy szorgalmasan készül a szerepre, azonban akadnak számára nehézségek is.
Nagyon nehéz a rúdtánc! Minden csontom fáj. Én egyébként nem járok edzőterembe, nem diétázom, nem tornázom. Az aktív életmódom a rohangálásból, fellépésekből, családi programokból áll. Most viszont érzem, hogy bár az akaratom megvan, az izmaim még nem elég erősek. A rúdtánc főleg karizmot és láberőt igényel, hogy fent tudjuk tartani magunkat. Két évig az unokámat emelgettem, de most már ő mindent egyedül akar csinálni, így ez az „edzésforma” is megszűnt. Vettem két súlyzót, ugyanis muszáj erősítenem a karizmomat, hogy meg tudjam magam tartani. Viszont ettől még messze állok
– osztotta meg.
Nyertes Zsuzsa jó pár évet letagadhatna a korából, hiszen remek formában van, a nőiességét pedig igyekszik megélni.
Az anyaságon, a nagymamaságon, a szerepeimen keresztül meg tudom élni a nőiességemet. A mai napig 10-15 évvel fiatalabb szerepeket kapok, nagymama még nem voltam, sokszor a partnereim is fiatalabbak. Ez is hozzásegít ahhoz, hogy nőnek érezzem magam.
„Szerencsés alkat vagyok, valamint nagyon figyelek arra, hogy rendesen ápoljam az arcomat. Nem szeretem a sminket, csak a színpadon, a bőröm pedig szerencsére ezt meghálálja, nagyon szép. A ruhatáramra már nem költök, az alakom sem változott már évek óta, viszont a bőrápolásra nem sajnálom a pénzt. Szeretném, ha az unokám rám néz, akkor egy mosolygós, fiatalos szemet lásson, ne legyek teljesen ráncos” – zárta.
