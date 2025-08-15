Hoppá! 67 évesen tanul rúdtáncolni Nyertes Zsuzsa

Nyertes Zsuzsa idén még nem volt hagyományos értelemben vett nyaraláson, de számára a nyár már önmagában is egy hosszú pihenés, főleg augusztusban. Bár a fellépések sorra követik egymást, ezek késő este kezdődnek, így nem kell korán kelni, mint máskor, amikor vidékre utazik egy-egy előadás miatt. Szerencsére több szabadtéri fellépése is van, Balatonfüredtől Balatonlelléig, Kiskőrösig – olyan helyeken, ahol a színpad a szabad ég alatt áll.

Nyertes Zsuzsa unokája különleges kapcsolatot ápol a színésznővel (Fotó: Archív)

Nyertes Zsuzsa lányának köszönheti, hogy az igazi nyári öröm augusztusban "beköltözik" hozzájuk. Kétéves unokájuk, Olívia ugyanis a nyár utolsó hónapjában náluk van és végre minőségi időt tölthetnek együtt.

„A két éves unokám, Olívia bölcsődébe jár, de a szülei – a lányom és az imádott vejem – dolgoznak. Így reggelente hozzánk hozzák, és egész nap velünk van. Ez azért különleges, mert év közben ritkábban találkozunk: délután már indulok fellépni, ő pedig csak fél 4–4 körül jön ki a bölcsiből. Augusztus 22-én hazajönnek Horvátországból, 24-én még van egy fellépésem Szelidi-tónál, és 25-től négy napot Visegrádon töltünk. Egy szuper kis wellness-szállodába megyünk” – kezdte lapunknak a magyar színésznő, aki arról is mesélt, hogy az unokájával nagyon szoros a kapcsolata.

Különleges kapcsolata van az unokájával

„Én vagyok a „mamó”, a párom pedig a „papó”. A kapcsolatunk leírhatatlan – tényleg más, mint a lányommal. Őt is imádtuk és imádjuk, de az unoka egy másik ajándéka az életnek. Idősebb, érettebb korban az ember másképp éli meg ezt: nincs már a nevelés teljes felelőssége, de az öröm ugyanúgy megvan. Olívia nagyon szeret minket, elválaszthatatlanok vagyunk. Ha én vagyok vele, azonnal kérdezi, hol a papó, és fordítva. Altatáskor például nem elég, ha csak én mesélek, a papónak is ott kell ülnie mellette” – mesélte.

Nyertes Zsuzsa férje igazán szerencsés lehet: a színésznő rúdtánc órákra jár

Ősszel kerül bemutatásra A Meztelen igazság című darab Tallós Rita rendezésében, ahol egy hatalmas kihívással kell megküzdenie Nyertes Zsuzsának, ugyanis rúdtáncolnia kell.

Bevallom, 67 évesen nem gondoltam volna, hogy egy ilyen extrém és fizikailag nehéz sportba kezdek. A darabban öt különböző korú nő megy el rúdtáncot tanulni, hogy visszanyerje a nőiességét. A történet vígjáték, pozitív kicsengéssel. A szerep kedvéért már augusztusban elkezdtünk edzeni, mert a színpadon tényleg ott lesz az öt rúd, és a jelenetekben úgy kell játszanunk, mintha most tanulnánk a mozdulatokat – ehhez viszont tudni kell néhány alapfogást

– vallotta be, majd kitért arra, hogy szorgalmasan készül a szerepre, azonban akadnak számára nehézségek is.