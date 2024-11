"Megmutatnám, hogy nagymamaként is menne" - Nyertes Zsuzsa elárulta, melyik műsorban szerepelne

Százezreket ültet a képernyő elé hétről hétre a TV2 műsora. A Dancing with the Stars még a hazai sztárvilágot is lázban tartja, nem véletlen, hogy Nyertes Zsuzsa is szívesen szerepelne egy későbbi évadban.