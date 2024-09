„A színpadról vigyenek a temetőbe” – Nyertes Zsuzsa megdöbbentő vallomása

Az ország egyik legkedveltebb komikája, Nyertes Zsuzsa végtelenül szélsőséges, groteszk drámai szerepben tűnt fel nemrégiben a Diamond Beauty című kisfilmben. Zseniális alakítást nyújtott, pedig a való életben szöges ellentéte a megformált karakternek.

Nyertes Zsuzsa boldog nagymama, több mint egy éve született meg az unokája (Fotó: Markovics Gábor)

Nyertes Zsuzsa szeretné lelassítani az időt

A gyönyörű színésznő élvezte a munka minden pillanatát, ami meglehetősen megterhelő volt számára, és nem utolsósorban a lelkére is nagy hatással volt. Ennek kapcsán jött szóba az is, hogyan viszonyul az idő múlásához.

„Nagy kihívás volt, de örülök, hogy ekkora sikere van a Diamond Beautynak, folyamatosan kapom a gratulációkat. Még vásárlás közben is odajönnek hozzám a fiatalok, és elmondják, mennyire tetszett nekik a film. Olyanok is megismertek, akik eddig azt sem tudták, ki vagyok” – kezdte a színésznő, aki számára a kihívások és a sikerek mellett tanulsággal is szolgált a szerep.

Felettem is eljárt ám az idő.

"Máriával ellentétben én ebbe belenyugodtam: elfogadtam magam, és tudom, hogy minden kornak megvan a maga szépsége. Éppen a legszebb szerepemben tündöklök: nagymama vagyok már több mint egy éve. Leírhatatlan érzés látni, hogy a lányom boldog, a kis unokám cseperedik. Ennél nagyobb öröm nincs egy szülő életében. Egyedül az zavar, hogy ha előre nézek, már számolnom kell."

Sokszor felteszem magamnak a kérdést: vajon megérem még az unokám első szárnypróbálgatásait?

Ott leszek az érettségijén, a diplomaosztóján, az esküvőjén? Gyorsan repül az idő, szeretném lelassítani, hogy minél több élményt szerezhessünk együtt” – ecsetelte Nyertes Zsuzsa, majd arról is szót ejtett, elképzelhető-e, hogy valamikor a jövőben főállású nagymamává váljon.

Örülne, ha még jó pár évig minden úgy maradna, ahogy most van az életében Fotó: Markovics Gábor

Nem szeretne ágyban, párnák közt meghalni

„Na, azt már nem! Bodrogi Gyuszi bácsi nagyszerű példát mutat minden magyar színésznek: idén áprilisban ünnepelte a kilencvenedik születésnapját, de még mindig fantasztikus a memóriája és a fizikai állapota. Én is játszani fogok, amíg a fizikumom és az agyam bírja."

Ha lehet ilyet kérni, engem a színpadról vigyenek a temetőbe.

„Semmiképp sem szeretnék ágyban, párnák közt meghalni – hogy egy klasszikussal éljek. Örülnék, ha egy jó pár évig minden így maradna, ahogy most van, ahogy most érzem magam!” – mondta a Star magazinnak adott interjúban a színésznő.