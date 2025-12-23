A karrierjébe kerülhet a TV2 sztárjának új hobbija: elég egy rossz mozdulat és mindennek vége
Jávori Lili modellként tűnt fel a TV2-n, de élete nagy szerelme mégis a tánc, ami persze rengeteg lemondással jár. A Next Top Model Hungary sztárja most egy új sportba szeretett bele, de ez nagyon veszélyes a karrierjére nézve.
A Next Top Model Hungary Jávori Lilije táncosként tevékenykedik már hosszú évek óta, ráadásul a diplomáját is a Táncművészeti Egyetemen szerezte, sőt most már mesterszakra jár. A fiatal lány a karrierjét is ebben a művészeti ágban képzeli el, bár nagyon jól tudja, ez cseppet sem lesz egyszerű, hiszen egy sérülés bármikor keresztbe húzhatja a számításait. Ez különösen igaz most, hogy Lili beleszeretett a síelésbe, de igyekszik nagyon körültekintő lenni. Erről, és az idei év izgalmairól mesélt most lapunknak.
A Next Top Model Hungary 2024-es évadának versenyzője egy igazán izgalmas évet tudhat maga mögött, ami sok mindenben megváltoztatta a szemléletét.
Azzal kezdtem az évet, hogy megtanultam síelni, és egyszerűen imádtam, úgyhogy ez most már egy biztos pont, hogy jövő év elején is megyek. Persze a tánc miatt ez veszélyes, különösen a térdem szempontjából, amit már kétszer is műtöttek, de bevállalom, mert nagyon megszerettem és szeretném folytatni
– kezdte Lili.
„A másik fontos pontja az évemnek, hogy lediplomáztam, de cserébe már jelentkeztem is mesterszakra ugyanott, a táncművészetin. Úgyhogy a tanulás megy tovább, miközben szerencsére rengeteg munkám is van. Végre elkezdhettem színházi előadásokban is szerepelni, ami szintén nagyon izgalmas, de szerencsére sok mást is kipróbálhattam” – mesélte.
A Next Top Model Hungary Lilije egyedül utazott
A táncos azt is elárulta, hogy bár sok mindent kipróbált, köztük a gokartozást, vagy éppen a vitorlázást is, a legnagyobb fordulat számára az volt, hogy egyedül bevállalt egy külföldi utazást.
„Olyan helyekre eljutottam idén, ahol még sosem jártam, mint mondjuk a Rám-szakadék, vagy hogy megnézhettem egy előadást Bécsben. De kipróbáltam magamat a Miss Hungary koreográfus asszisztenseként is, ami szintén egy új kihívás volt” – sorolta boldogan.
De ami talán a legnagyobb nézőpontváltás volt számomra ebben az évben, most ebben az évben, hogy most először egyedül repültem. Barcelonába utaztam ki, egy táncos castingra, amihez gyakorlatilag három-négy nappal azelőtt vettem meg a repjegyet, úgyhogy ez abszolút nem volt betervezve. Viszont hihetetlen élmény volt, nagyon feltöltött így az év végére. Mert bár nem jutottam be, de azok az energiák, amiket ott kaptam felbecsülhetetlenek
– árulta el Lili, aki még egy költözést is bevállalt karácsony előtt párjával, a BSW billentyűsével, Budai Dáviddal.
