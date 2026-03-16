Orbán Viktor: Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta...
Daniel Freund részt vett a Tisza vasárnapi rendezvényén és lebuktatta Magyar Pétert – derül ki az Orbán Viktor által megosztott videóból. A kormányfő pedig reagál a látottakra, hallottakra. Mutatjuk!
Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta: azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol. Pénzt és fegyvert küldenének a háborúba, és behódolnának az ukrán olajblokádnak.
– írta friss Facebook-posztjában a miniszterelnök. Majd így folytatta: „Április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe.”
Orbán Viktor így zárta a bejegyzését: „A Fidesz a biztos választás!”
