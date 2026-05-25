RETRO RÁDIÓ

Egy telefon miatt tette? Tízszer megszúrta saját testvérét egy nő

Egy floridai nő, Lynn My Le 180 nap börtönbüntetést és 7 év próbaidőt kapott, miután egy vita során többször megszúrta 15 éves húgát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 05:30
késelés gyilkossági kísérlet családon belüli erőszak

Az eset 2025 októberében történt a floridai Cutler Bay-ben, amikor a 26 éves Lynn My Le brutálisan megkéselte 15 éves húgát. A nő eredetileg súlyosabb, másodfokú gyilkossági kísérlettel vádolták, később azonban enyhébb minősítésben, súlyos testi sértésben találták bűnösnek. Azonban az nem maradt sokáig kérdés, hogy miért késelte meg saját testvérét.

Nem bírta már csak szóval, inkább a késelést választotta
Nem bírta már csak szóval, inkább a késelést választotta
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A rendőrségi jelentés szerint a probléma akkor kezdődött, amikor a 15 éves lány felébredt a kanapén, és észrevette, hogy nővére a telefonját nézi. Ezt követően vita alakult ki, a tinédzser pedig megpróbálta visszaszerezni a készülékét.

A késelést választotta a konfliktus rendezésére

A hatóságok szerint ekkor a nő kést ragadott, és a menekülni próbáló lányt a hátán többször megszúrta, majd miután az összeesett, további szúrások következtek. A támadás csak akkor ért véget, amikor az áldozat életéért könyörgött.

A rendőrök legalább 10 szúrt sebet találtak a 15 éves lány testén. A beszámolók szerint az állapota kritikus, de stabil volt a kórházba szállítás után.

A hatóságok ideiglenes távoltartási végzést is elrendeltek, majd az eredeti súlyosabb vádat ejtették. Az ügy végül enyhébb minősítés miatt jutott el a mostani ítéletig, amelyben a börtönbüntetésnél nagyobb hangsúlyt kapott a próbaidő – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu