Egy telefon miatt tette? Tízszer megszúrta saját testvérét egy nő
Egy floridai nő, Lynn My Le 180 nap börtönbüntetést és 7 év próbaidőt kapott, miután egy vita során többször megszúrta 15 éves húgát.
Az eset 2025 októberében történt a floridai Cutler Bay-ben, amikor a 26 éves Lynn My Le brutálisan megkéselte 15 éves húgát. A nő eredetileg súlyosabb, másodfokú gyilkossági kísérlettel vádolták, később azonban enyhébb minősítésben, súlyos testi sértésben találták bűnösnek. Azonban az nem maradt sokáig kérdés, hogy miért késelte meg saját testvérét.
A rendőrségi jelentés szerint a probléma akkor kezdődött, amikor a 15 éves lány felébredt a kanapén, és észrevette, hogy nővére a telefonját nézi. Ezt követően vita alakult ki, a tinédzser pedig megpróbálta visszaszerezni a készülékét.
A késelést választotta a konfliktus rendezésére
A hatóságok szerint ekkor a nő kést ragadott, és a menekülni próbáló lányt a hátán többször megszúrta, majd miután az összeesett, további szúrások következtek. A támadás csak akkor ért véget, amikor az áldozat életéért könyörgött.
A rendőrök legalább 10 szúrt sebet találtak a 15 éves lány testén. A beszámolók szerint az állapota kritikus, de stabil volt a kórházba szállítás után.
A hatóságok ideiglenes távoltartási végzést is elrendeltek, majd az eredeti súlyosabb vádat ejtették. Az ügy végül enyhébb minősítés miatt jutott el a mostani ítéletig, amelyben a börtönbüntetésnél nagyobb hangsúlyt kapott a próbaidő – írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre