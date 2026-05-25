Egy telefon miatt tette? Tízszer megszúrta saját testvérét egy nő

Az eset 2025 októberében történt a floridai Cutler Bay-ben, amikor a 26 éves Lynn My Le brutálisan megkéselte 15 éves húgát. A nő eredetileg súlyosabb, másodfokú gyilkossági kísérlettel vádolták, később azonban enyhébb minősítésben, súlyos testi sértésben találták bűnösnek. Azonban az nem maradt sokáig kérdés, hogy miért késelte meg saját testvérét.

Nem bírta már csak szóval, inkább a késelést választotta

A rendőrségi jelentés szerint a probléma akkor kezdődött, amikor a 15 éves lány felébredt a kanapén, és észrevette, hogy nővére a telefonját nézi. Ezt követően vita alakult ki, a tinédzser pedig megpróbálta visszaszerezni a készülékét.

A késelést választotta a konfliktus rendezésére

A hatóságok szerint ekkor a nő kést ragadott, és a menekülni próbáló lányt a hátán többször megszúrta, majd miután az összeesett, további szúrások következtek. A támadás csak akkor ért véget, amikor az áldozat életéért könyörgött.

A rendőrök legalább 10 szúrt sebet találtak a 15 éves lány testén. A beszámolók szerint az állapota kritikus, de stabil volt a kórházba szállítás után.

A hatóságok ideiglenes távoltartási végzést is elrendeltek, majd az eredeti súlyosabb vádat ejtették. Az ügy végül enyhébb minősítés miatt jutott el a mostani ítéletig, amelyben a börtönbüntetésnél nagyobb hangsúlyt kapott a próbaidő – írja a People.