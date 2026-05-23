Veszélyesen kevés vizet iszunk: szakértők szerint ezek a hibák komoly bajhoz vezetnek

A megfelelő hidratálás alapvető szerepet játszik abban, hogy a szervezet megfelelően működjön, mégis sokan követnek el olyan hétköznapi hibákat, amelyek észrevétlenül kiszáradáshoz vezethetnek.

Mindenki elfelejti, de nagyon fontos a rendszeres hidratálás

Fotó: unsplash (illusztráció)

A szakértők szerint a probléma nemcsak a kevés vízfogyasztás lehet. Az is gondot okozhat, ha valaki rossz időben, rossz módon vagy nem megfelelő mennyiségben próbálja pótolni a folyadékot.

Amiket a napi hidratálás során szinte mindenki elront

A legnagyobb hiba: sokan csak akkor isznak, amikor már szomjasak

A legtöbb ember a szomjúságérzethez igazítja a vízfogyasztást, a szakértők szerint azonban ez nem jó stratégia. Mire valaki megszomjazik, a szervezete már enyhén dehidratált állapotba kerülhet. Ez különösen az idősebbeknél jelenthet problémát, mivel az életkor előrehaladtával a szomjúságérzet is csökkenhet. A szakértők azt javasolják, hogy inkább egész nap folyamatosan, kisebb mennyiségekben fogyasszunk vizet.

A túl gyors vízivás sem jó

Sokan egyszerre próbálnak meg nagy mennyiségű vizet meginni, pedig a szervezet csak bizonyos mennyiséget tud egyszerre feldolgozni. A felesleges folyadék gyorsan távozik a szervezetből. Ritkább esetekben a túlzott vízfogyasztás a vér nátriumszintjének felhígulását is okozhatja. A szakértők szerint a fokozatos folyadékpótlás sokkal hatékonyabb.

A reggeli víz kihagyása is gond lehet

Alvás közben a szervezet órákon át nem jut folyadékhoz, ezért reggelre enyhe kiszáradás alakulhat ki. A szakértők szerint egy pohár víz már ébredés után segíthet a hidratálásban, és támogathatja az energiaszintet, a koncentrációt és az általános közérzetet is.

Nem csak a víz számít

A hidratálásban fontos szerepük van az elektrolitoknak is, például a nátriumnak, a káliumnak és a magnéziumnak. Izzadás során a szervezet nemcsak vizet, hanem ásványi anyagokat is veszít. Hosszabb edzés vagy nagy meleg esetén ezért különösen fontos lehet ezek pótlása.

A túl sok koffein is visszaüthet

A kávé, a tea és az energiaitalok beleszámíthatnak a napi folyadékbevitelbe, de a szakértők szerint nem szabad kizárólag ezekre támaszkodni. A túl sok koffein fokozhatja a folyadékvesztést, ráadásul sok ilyen ital cukrot vagy más adalékanyagokat is tartalmazhat. A szakemberek szerint érdemes minden koffeines ital mellé vizet is fogyasztani.