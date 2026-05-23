Veszélyesen kevés vizet iszunk: szakértők szerint ezek a hibák komoly bajhoz vezetnek
A legtöbben azt hiszik, csak akkor kell inniuk, amikor megszomjaznak – pedig a szakértők szerint ez már a kiszáradás egyik figyelmeztető jele lehet.
A megfelelő hidratálás alapvető szerepet játszik abban, hogy a szervezet megfelelően működjön, mégis sokan követnek el olyan hétköznapi hibákat, amelyek észrevétlenül kiszáradáshoz vezethetnek.
A szakértők szerint a probléma nemcsak a kevés vízfogyasztás lehet. Az is gondot okozhat, ha valaki rossz időben, rossz módon vagy nem megfelelő mennyiségben próbálja pótolni a folyadékot.
Amiket a napi hidratálás során szinte mindenki elront
A legnagyobb hiba: sokan csak akkor isznak, amikor már szomjasak
A legtöbb ember a szomjúságérzethez igazítja a vízfogyasztást, a szakértők szerint azonban ez nem jó stratégia. Mire valaki megszomjazik, a szervezete már enyhén dehidratált állapotba kerülhet. Ez különösen az idősebbeknél jelenthet problémát, mivel az életkor előrehaladtával a szomjúságérzet is csökkenhet. A szakértők azt javasolják, hogy inkább egész nap folyamatosan, kisebb mennyiségekben fogyasszunk vizet.
A túl gyors vízivás sem jó
Sokan egyszerre próbálnak meg nagy mennyiségű vizet meginni, pedig a szervezet csak bizonyos mennyiséget tud egyszerre feldolgozni. A felesleges folyadék gyorsan távozik a szervezetből. Ritkább esetekben a túlzott vízfogyasztás a vér nátriumszintjének felhígulását is okozhatja. A szakértők szerint a fokozatos folyadékpótlás sokkal hatékonyabb.
A reggeli víz kihagyása is gond lehet
Alvás közben a szervezet órákon át nem jut folyadékhoz, ezért reggelre enyhe kiszáradás alakulhat ki. A szakértők szerint egy pohár víz már ébredés után segíthet a hidratálásban, és támogathatja az energiaszintet, a koncentrációt és az általános közérzetet is.
Nem csak a víz számít
A hidratálásban fontos szerepük van az elektrolitoknak is, például a nátriumnak, a káliumnak és a magnéziumnak. Izzadás során a szervezet nemcsak vizet, hanem ásványi anyagokat is veszít. Hosszabb edzés vagy nagy meleg esetén ezért különösen fontos lehet ezek pótlása.
A túl sok koffein is visszaüthet
A kávé, a tea és az energiaitalok beleszámíthatnak a napi folyadékbevitelbe, de a szakértők szerint nem szabad kizárólag ezekre támaszkodni. A túl sok koffein fokozhatja a folyadékvesztést, ráadásul sok ilyen ital cukrot vagy más adalékanyagokat is tartalmazhat. A szakemberek szerint érdemes minden koffeines ital mellé vizet is fogyasztani.
Nincs mindenkire érvényes szabály
A szakértők szerint nincs olyan előírás, amely minden emberre ugyanúgy vonatkozna. A folyadékszükségletet több tényező is befolyásolja, például a testsúly, az aktivitási szint, az életkor, az egészségi állapot vagy akár az időjárás is.
Melegben, sportolás közben vagy várandósság idején a szervezetnek több folyadékra lehet szüksége – írja a Verywell Health.
