Tényleg elég vizet iszol? A helyes hidratáció életet menthet – és jobban is érzed magad tőle! (x)

A legtöbben hajlamosak vagyunk alábecsülni a víz szerepét, pedig a szervezetünk működéséhez elengedhetetlen. A testünk több mint fele vízből áll, így nem meglepő, hogy már 1-2 százalékos folyadékhiány is komoly hatással lehet a közérzetünkre. Fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, száraz bőr, emésztési zavarok – mind gyakori jelei lehetnek annak, hogy dehidratáltak vagyunk. A melegebb hónapok közeledtével, amikor a folyadékveszteség izzadáson keresztül is jelentős, különösen fontos, hogy naponta többször is tudatosan igyunk.

Fotó: Shutterstock

A megfelelő folyadékbevitel ugyanis nem csupán egy fitnesztrend, hanem az egyik legfontosabb dolog, amit a saját egészségünkért tehetünk. És a jó hír? Egy egyszerű eszközzel, például egy stílusos üveg palack beszerzésével még élvezetessé is tehetjük a napi vízfogyasztást.

Mennyi vízre van valójában szükség?

Általános ajánlás szerint egy felnőttnek napi 2–2,5 liter vizet érdemes elfogyasztania, de az igény nagyban függ a testtömegtől, az életmódtól és a környezeti tényezőktől is. Az aktívabb életet élőknek, sportolóknak vagy akár csak a kánikulában dolgozóknak ennél jóval több vízre lehet szükségük. Fontos tudni, hogy a szomjúságérzet már egyfajta „vészjelzés” – ha csak akkor iszunk, amikor már érezzük a szomjat, akkor a szervezetünk már részben dehidratált.

Nem mindegy, miből iszunk

Fotó: Shutterstock

A vízfogyasztási szokásainkat nemcsak az befolyásolja, hogy mennyi vizet viszünk be, hanem az is, hogyan tesszük ezt. A gyakran újratöltött műanyag palackok nemcsak környezetszennyezőek, de hosszú távon akár az egészségre is ártalmasak lehetnek, ha nem BPA-mentes anyagból készültek. Ezért egyre többen döntenek úgy, hogy üveg palackra váltanak – nem véletlenül. Az üveg nem veszi át a szagokat és ízeket, nem tartalmaz hormonhatású anyagokat, és sokkal könnyebb tisztán tartani is. Ráadásul egy szép palack vizuális emlékeztetőként is működik: ott van az asztalon, a táskádban vagy az autóban, és ösztönöz arra, hogy többször igyál napközben.

Hidratálás mozgás közben is kötelező

Sportolás során a folyadékveszteség extrém mértékű lehet, főleg nyáron. Már 2% testtömegvesztés víz formájában is teljesítménycsökkenést okozhat, az izomgörcsök és a keringési problémák esélye pedig drasztikusan megnő. Edzés előtt, közben és után is fontos a vízpótlás – nemcsak a szomjúság csillapítása miatt, hanem azért is, hogy az izmok és az idegrendszer is megfelelően működhessen. A sportolók körében különösen népszerűek a könnyen kezelhető, strapabíró üveg palackok, amelyek bírják a mindennapos igénybevételt, és sokszor még esztétikai szempontból is felülmúlják műanyag társaikat.