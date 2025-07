A „Megtekintési tanúsítvány” elnevezésű blanketta első bekezdése a negyedik mondatától

[„(…) Megtekintő aláírásával az előbbiek ellentételezéseként szerződéses ellenszolgáltatásként vállalja továbbá, hogy a jelen megállapodás aláírásától számított kettő évig a jelen tanúsítvány alapján megismert adatokat harmadik személynek (ideértve hozzátartozóit is), különösen más ingatlanközvetítőnek nem adja tovább, az ingatlan(ok)kal kapcsolatos tárgyalást kizárólag az ingatlanügynökség és/vagy a Duna House Hálózathoz tartozó ingatlanügynökség részvételével kezdeményez, folytat le vagy vesz részt ilyen tárgyaláson, az ingatlan(ok)at kizárólag ezek nevében eljáró személy jelenlétében tekinti meg, az ingatlan(ok)ra vonatkozó bármilyen tartalmú előszerződés vagy szerződés megkötéséről, valamint az ahhoz vezető tárgyalás megkezdéséről az Ingatlanügynökséget a vonatkozó esemény kezdetétől számított 3 napon belül értesíti és lehetővé teszi az Ingatlanügynökség jelenlétét. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megtekintő fenti kötelezettségét megszegi és a Megtekintő vagy harmadik személy az ingatlan(ok) vonatkozásában a Duna House Hálózatot és/vagy Ingatlanügynökséget megkerülve köt adásvételi szerződést, úgy Megtekintő az Ingatlanügynökség részére az ingatlan(ok) irányárának 2%-ával megegyező összegű kötbért köteles fizetni az erre vonatkozó felszólítást követő 8 napon belül.”]

tisztességtelen a Ptk. 6:102. § (1) bekezdése alapján, mert a fogyasztót a jogszabályi kötelezettséget jelentősen meghaladó mértékű és időtartamú titoktartasi kötelezettséggel terheli; a kötbérkikötés tisztességtelen kikötések kikényszerítését biztosítja és a közvetítő megkerülése szempontjából jelentőséggel nem bíró kötelezettségszegés eseten is kötbérkövetelésre ad lehetőséget; az együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget a közvetítői szerződést érintő lényeges kérdéseken túli, további, kizárólag a szerződő felek magánautonómiájába tartozó, egyúttal az alperes számára szükségtelen információkra is kiterjeszti; azt a tájékoztatási kötelezettséget is a fogyasztóra telepíti, amely a jogszabály alapján a közvetítői szerződést kötő megbízót terhelné; a jogszabályban foglaltakhoz képest korlátozza a fogyasztó utasítási jogát.