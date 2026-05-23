Szívszorító hír: idén lett volna Dudás Mikiék esküvője

Már hét éve történt az eljegyzés Dudás Miki és Szigligeti Ivett között, ezért sokan régóta találgatták, miért nem került sor az esküvőre.

A szív szakad: Dudás Mikiék egymás közt már kimondták az igent

Ivett most Hajdú Péter műsorában mesélt arról, hogy a házasság végig tervben volt, ám az élet mindig közbeszólt.

Szerettünk volna esküvőt és tervben is volt. Nem azt mondom, hogy nem tartottuk fontosnak, mivel megvettük a gyűrűket is és volt egy elképzelt dátum. Közbeszólt egy forgatás, amire Mikit hívták és mondta, hogy ha hazaér a forgatásról, akkor megvalósítjuk

– mondta Hajdú Péternek Szigligeti Ivett.

Dudás Miki romantikus módon kötötte össze életét párjával

A hivatalos ceremónia végül sosem történt meg, de a pár így is különleges módon kötötte össze az életét.

Konkrétan a konyha közepén, Nara volt a tanúnk, mivel akkor csak ő volt meg, felhúztuk egymás ujjára a gyűrűt. Elmondtuk a kötelező mondatokat és tök jól elbohóckodtunk. Úgyhogy csináltunk egy jó kis műsort

– mesélte nevetve Szigligeti Ivett.

Ivett arról is beszélt, hogy számára nem feltétlenül a hivatalos papír jelentette volna a kapcsolat lényegét.

Azt szokták nekem mondani, hogy a házasságok úgyis az égben köttetnek, úgyhogy nem feltétlen a papír kellett hozzá. Mikit ez nem hozta lázba, a pasik között is van, aki fontosnak tartja és van, aki úgy van vele, hogy szeretem és nem ezen múlik. Nyilván, amikor megkérte a kezem, akkor én már másnap elkezdtem szervezni az esküvőt és pont akkor költöztünk családi házba, szóval ledobta a haját, hogy mit szeretnék

– fogalmazott a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban.

A sztáranyuka azt is elárulta, hogy az álomesküvő végül már nem lett volna messze.

Végül sajnos, hivatalosan ez soha nem valósult meg. Amúgy idén szerettünk volna végre összeházasodni. Nem hatalmas lagzit akartunk, hanem hogy ez nekünk meglegyen szűk körben. Viszont ez nem valósult meg, de a gyűrűt azt hordom

– árulta el Szigligeti Ivett a Bors szerint.

A vallomásból kiderült, hogy bár a hivatalos esküvő elmaradt, Ivett továbbra is Dudás Miki feleségének érzi magát, a kapcsolatukat pedig a közösen átélt évek és a családjuk pecsételte meg.