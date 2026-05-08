Hivatalos: megszólalt a rendőrség Dudás Miki haláláról

Rosszul indult az év: január 5-én érkezett a hír, holtan találták lakásában Dudás Mikit, a 34 éves világbajnok kajakost. A Bors akkor arról írt, hogy a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, majd a sportoló XVIII. kerületben lévő második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel. Így találtak rá Dudás holttestére, aki feltehetően már korábban életét vesztette. A haláleset kapcsán akkor a következő tájékoztatást adta a rendőrség: „Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.”

Lezárta a rendőrség a Dudás Miki halálának ügyében indított nyomozást (Fotó: Tumbász Hédi)

A felkavaró hír mellett egy aggasztó részlet is napvilágot látott: a halálesetet megelőzően többen is vérző fejjel látták a sportolót, a rendőrség pedig arról adott ki tájékoztatást, hogy halált okozó testi sértés ügyében nyomoznak.

A rendőrség lezárta a nyomozást Dudás Miki halálának ügyében

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője tartott sajtótájékoztatót Dudás Miki halálának ügyében pénteken (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

A Bors most arról ír, hogy a rendőrség 2026. május 8-án sajtótájékoztatót tartott, melyen Csécsi Soma, a BRFK szóvivője közölte: tanúkat kutattak fel, illetve hallgattak meg, valamint szemlét tartottak. Bár az elsődleges adatok idegenkezűségre nem utaltak, a boncolás során olyan sérüléseket találtak, amiről nem tudni, esés vagy bántalmazás következményei.

Számos nyomozati cselekményt végeztünk el, tanúkat hallgattunk ki. Több szemlét tartottunk, mobiladatokat elemeztünk, térfigyelőket elemeztünk, több szakértőt rendeltünk ki, orvost és toxikológiai szakértők is. Nem merült fel olyan tény, hogy bántalmazták volna vagy idegenekezűség lett volna. A férfi halálát balesetszerű esés okozhatta

– mondta el Csécsi Soma, a BRFK szóvivője, aki hozzátette: Dudás Miki halálának ügyében a nyomozást május 6-án lezárták.