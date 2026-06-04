Itt a dátum: ezen a napon hullik le a lepel az ufókról

Egy pentagoni idegenvadász, aki állítja, a saját szemével látta ufók holttestét és űrhajóit, arra készül, hogy egy 80 éves rejtélyt leplezzen le. Ígérete szerint idén ősszel megjelenő kötetével fogja megrendíteni a világot, s végre választ kaphatunk az utóbbi évtizedek talán legnagyobb rejtélyére.

Végre fény derülhet az ufók rejtélyére (Fotó: (Pixabay – Képünk illusztráció)

Ekkor derül fény az ufók titkára!

Jay Stratton, UFO-vadász, az Egyesült Államok korábbi vezető hírszerzője, aki 16 évig vezette az Egyesült Álamok kormányának hivatalos UFO-vizsgálatait, arra készül, hogy egy 80 éves titokról rántsa le a leplet.

Korábban már sokkolta az UFO-közösségeket az Age of Disclosure című filmjével.

A saját szememmel láttam nem emberi eredetű járműveket és nem emberi lényeket

– idézi Jay Stratton szavait a Daily Star.

A volt hírszerzési vezető új szintre emeli leleplezéseit a hamarosan megjelenő könyvében, az Árnyékból: Az igazság feltárása a nem emberi intelligens életről címűben. A HarperCollins kiadó szerint a könyv leleplezi, hogyan titkolta el a kormányzat aktívan a földönkívüliekkel kapcsolatos igazságot a nyilvánosság elől – közel egy évszázadon át.

Stratton, aki 2022-ben távozott a kormányzattól, a Pentagon Azonosítatlan Légi Jelenségek (UAP) munkacsoportjának első igazgatója volt. Rájött, hogy idegen objektumok rejtőznek az amerikai nukleáris fegyvertelepek körül, de a vadászat rémisztő árat követelt. A kiadó szerint a szerző a könyvében olyan dolgokról fog beszámolni, amelyek mélyrehatóan megváltoztatták az emberiség univerzumban elfoglalt helyéről alkotott képét, és nyugtalanító hatással voltak rá és a családjára. A könyv október 13-án kerül a boltok polcaira.

Jay Stratton könyvére és az abban rejtőző történetre már Hollywoodban is szemet vetettek, várhatóan film készül a nem mindennapi kötet kapcsán.