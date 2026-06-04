Megmutatta a nevelőapa a 9 éves gyereknek, mi történik a fiatalkorúak börtönében

Egy diák az iskolanővérnek jelezte: a szülei otthon bántalmazzák. A nővér, miután megvizsgálta, a gyerek testén annak állítását igazoló nyomokat talált, ezért egyből értesítette a gyermekvédelmi hatóságokat. A kilencéves gyermek testvére is bántalmazásról számolt be.

Kilencéves gyereket egy faággal vertek meg a szülei, mert nem viselkedett az iskolabuszon

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Kilencéves gyereket egy faággal bántalmaztak

Azzal vádolnak egy arizonai nőt és annak párját, hogy a nő kilencéves gyermekét faággal verték meg büntetésként. Az ügyet azután kezdték kivizsgálni, miután a gyermek az iskolai nővérnek jelezte, hogy bántalmazzák a szülei.

A gyermek mellkasi és karfájdalmakra panaszkodott, az ápoló pedig vörös foltokat és duzzanatokat talált a gyermek testén, amely alátámasztja a gyermek által jelzett bántalmazást. A nővér azonnal értesítette a gyermekvédelmi hatóságot. A bántalmazott gyermek később azt mondta, azért büntették meg otthon, mert rosszul viselkedett az iskolabuszon.

A gyermek mostohaapja egy fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézményében dolgozik, s meg akarta mutatni a kilencéves gyermeknek, hogy mi történik a „rossz gyerekekkel” a fiatalkorúak börtönében. Az is kiderült, hogy a kilencéves fiú nővérét is faággal verték. Hogy a szomszédok ne hallják, mi történik, a sértett gyermek száját befogták, a kezét pedig megbilincselték.

„Csak a fiam fenekére csaptam”

Az arizonai hatóságok beszámolója szerint mindkét szülő vallomásában ellentmondást találtak. A feltételezett eszközt a rendőrök a hálószobában találták meg, a gyermek által megemlített bilincsek pedig a férfi autójában voltak. A nyomozás megerősítette, hogy a gyermek mostohaapja valóban a fiatalkorúak intézményében dolgozik.

A bíróságon az édesanya azt mondta a büntetésről: „Csak a fiam fenekére csaptam.” A mostohaapa ugyanakkor tagadta a vádakat: „Az egész munkám arról szól, hogy gyerekekkel foglalkozom. Nyolc évig tanár voltam. Soha nem vádoltak még gyermekbántalmazással.”

A bírósági dokumentumok szerint korábban is érkeztek bejelentések a családdal kapcsolatban a gyermekvédelmi hatóság felé, mind az érintett gyermek, mind pedig a nővére kapcsán. A házaspár ellen végül súlyos testi sértés és gyermekbántalmazás miatt emeltek vádat – írja a True Crime News.