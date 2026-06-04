„Szerettek egyáltalán?” – Megrázó vallomást tett a Megasztár énekesnője

Lengyel Johanna kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, milyen árat fizetett a sikereiért, hogyan küzd meg nap mint nap a belső démonaival, és miért döntött úgy, hogy inkább a magányt választja a felszínes kapcsolatok helyett.

Lengyel Johanna párja a magány a műsor óta (Fotó: Facebook)

Lengyel Johanna megasztáros sikerének komoly ára volt

A Megasztár 8. évadának győztese lebontotta a tökéletesség látszatát és őszintén beszélt a magánéletéről, baráti és mélyebb kapcsolódásairól.

Egyedül élek. Az elmúlt fél évben nulla magánéletem volt. Egy gondolatom sem volt lényegében magamra

– kezdte a Még nem tudom, megéri-e? podcastben.

A korán jött felnőttkor átka

Johanna életét kiskora óta egy fegyelmezett világ, a torna határozta meg. Hamarabb kellett felnőnie, mint a körülötte lévőknek, és ez a hatalmas lelki csomag láthatatlan falat emelt közé és a korosztálya közé.

„Kiskorom óta ott volt a torna, ami belerakott egy buborékba. Sosem éreztem azt, hogy beilleszkedtem. Nekem hamarabb fel kellett nőnöm, és nem tudtam kapcsolódni. Volt egy akkora múltam egy akkora csomaggal, amit nem értettek meg, akik körülöttem voltak a korosztályomban. Egészen idáig minden évben szinte más baráti társaságom volt."

Magányosnak érezte magát

A magány elől menekülve Johanna éveken át kereste a helyét a világban, ám a sors újra és újra nehéz próbatételek elé állította. Szinte minden évben új baráti társaságokhoz csapódott, ám ezek a kapcsolatok tiszavirág-életűnek bizonyultak.

„Egy, kettő olyan barátom van, aki hosszú távon az életem része, és nem cserélődött le. [...] Valahogyan az élet mindig távol tartja tőlem azokat az embereket, akik a legközelebb vannak. Ezek a társaságok abból alakultak ki, hogy magányosnak éreztem magam, és valahova be akartam illeszkedni. Viszont sokáig nem tudok az lenni, aki nem vagyok, és emiatt mindig szétoszlott. Aztán jött egy másik és így tovább.

Fáj. A realitás egy nagyon sz*r dolog. Megharcolom ezeket a mumusokat mindennap.

A TV2 sztárja, Lengyel Johanna sokszor érezte magányosnak magát (Fotó: Markovics Gábor)

„Szerettek egyáltalán?”

Sokszor érezte úgy, hogy teljesen egyedül maradt a bajban, és nem volt kit felhívnia. A kapcsolatai végére általában az tett pontot, hogy megvárta, keresik-e, de a telefon sosem csörrent meg.

Nagyon sok fájdalmam volt, sokszor éreztem magam magányosnak. Szerettek egyáltalán? – kérdeztem magamban. Nem volt kit felhívnom.

Vágyik egy igazi társra

Bár a szerelmi életében is hasonló nehézségekkel küzd és vágyik egy igazi társra, Johanna ma már nem alkuszik meg.

Most már megtisztelem magam annyira, hogy elsétálok, és inkább felvállalom a magányt, minthogy olyan környezetben legyek, ami nem kompatibilis.

A fiatal énekesnő elárulta, hogy van pár olyan hűséges ember mellette, akik hosszú távon is az élete részei maradtak, és nem cserélődtek le. Nekik köszönheti, hogy a legnehezebb pillanatokban sem érzi magát már teljesen egyedül, és velük végre megélheti az őszinte szeretetet.