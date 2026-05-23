Pünkösdhétfőn berobban 3 csillagjegy életébe a szerencse
A csillagok a Te oldaladon állnak! A Pünkösdhétfővel kezdődő hét ennek a 3 csillagjegynek igazán kedvezően alakul.
Május 25-én, hétfőn az Ikrek Nap együttállásba kerül a Plútóval a Vízöntőben, segítve, hogy meglásd a körülötted lévő lehetőségeket. Május 31-én, vasárnap pedig a Nyilasban kel fel a Hold. A két időpont közötti időszakban emellé a 3 csillagjegy mellé szegődik Fortuna szerencséje.
Ezek a csillagjegyek Fortuna kegyeit élvezik hétfőtől
- Ikrek: Tiszteld az álmaidat! Május 25-én, hétfőn a Nap a Te jegyedben trigonban áll a Plútóval a Vízöntővel, cselekvésre hívva Téged. Ez pedig energiával és motivációval tölt el. Hirtelen minden helyre kerül, minden ami miatt eddig visszatartottad magad, már nem számít. Hív a végzeted, és ezt egyre nehezebb elkerülni. Bár minden álom kockázattal jár, ne feledd, hogy az Univerzum most arra ösztönöz, hogy kockáztass és kövesd az álmaidat. Ezen a héten minden, amit magadnak és az életednek választasz, nagyobb jelentéssel bír. Ez azonban azt is jelenti, hogy nem maradhatsz tovább ott, ahol vagy. Nem kell visszafognod magad, vagy lebeszélned magad a lépésről. Ehelyett itt az ideje, hogy felismerd, hogy az álmaid isteni ajándékok, és minden erőddel kövesd őket! A változás most garantált, és nagyobb szerencsét és bőséget hoz az életedbe.
- Mérleg: Legrejtettebb vágyaidat is megvalósíthatod! Nem kell kiszámított gondolkodásmódot alkalmaznod, amikor arról van szó, hogy mit szeretnél elérni az életedben. Ehelyett arról van szó, hogy hagyd, hogy a gondoskodó oldalad vezessen. Öleld magadhoz a pozitív kapcsolatokat, és fogadd el mások támogatását. Támaszkodj arra, amit a kapcsolatokból, legyenek azok romantikusak vagy barátiak, tanulhatsz. Drámai átalakuláson mész keresztül, de el kell kezdened elfogadni a kapcsolatok fontosságát az életedben. A Ceres törpebolygó május 28-án, csütörtökön belép az Ikrek jegyébe, ahol augusztus 12-ig marad. Ebben a jegyben a Ceres szerencsét és új lehetőségeket hoz, de tápláló energiát is hordoz. Nem kell kimerítened magad, vagy feláldoznod azt az életet, amire vágysz, hogy nagyszerű dolgokat érj el. Koncentrálj arra, hogy gondoskodj magadról és a körülötted lévőkről, hogy a neked tetsző módon tudd bővíteni az életedet.
- Kos: Ez az a pillanat, amire vártál. A Hold a Nyilasban május 31-én, vasárnap kel fel. Ez a második telihold májusban, az első a Skorpióban lesz. Most a növekedés és az új kezdetek szakaszában vagy. Ne félj, hiszen nagy sikereket kapsz és szerencse övez ebben az időszakban. Akár kirándulni mész, akár mélyebben merülsz el a spiritualitásban, ez egy ritka lehetőség kezdete. A Nyilasban lévő Hold a 2025. december 19-i, ugyanabban a jegyben lévő újhold témáit éleszti újjá. Gondold át, mi történt benned és az életedben ez idő alatt, mivel egy álom vagy cél végre készen állhat a megvalósításra. A Nyilas arra ösztönöz, hogy hagyd el a komfortzónádat, mind a kalandok kedvéért, mind pedig azért, hogy megértsd isteni célodat ebben az életben. Természetesen ez változást igényel, amelyek közül néhány kellemetlen lehet, de a másik oldalon ott van a szerencse és a beteljesülés, amire mindig is vágytál - írja a Your Tango.
