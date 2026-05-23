Tehetségtelennek tartották a gyerekként még dobosnak készülő Takáts Tamást

A rocklegenda kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy a művészet mögött sokszor nem a puszta adni vágyás, hanem egy mélyről jövő szeretetéhség és feltűnési vágy áll. Takáts Tamás úgy véli, a dicséretre mindenkinek szüksége van, a művészek pedig valahol a közönség elismeréséből táplálkoznak.

A Karthago együttes énekese, Takáts Tamás már gyerekként tudta, hogy zenével akar majd foglalkozni (Fotó: MW)

Takáts Tamás fiatalon találta ki, hogy énekelni fog

Amikor szóba kerültek a kezdetek, a háttérben meghúzódó belső motivációk és az, hogy miként indult el ezen a pályán, a zenész így emlékezett vissza:

„Értelmiségi szülőktől származom, de pénzünk nem volt sose. Csórók voltunk egész életünkben, úgyhogy dobról nem is álmodhattak, dobfelszerelést venni a gyereknek, az egy lehetetlen vágyálom volt. A gitárt még valahogy kigazdálkodták, de akkor én már dobos akartam lenni, és eladtam 200 forintért a 300 forintos gitáromat, hogy majd vegyek egy pergő dobot, de az nem volt elég a zenekarban."

....és akkor rájöttem, hogy a legjobb, a legolcsóbb dolog énekelni, mert ahhoz nem kell hangszert venni.

„Amire ráfaragtam azóta, mert egy dobos akár szét is verheti a dobját, vesz egy másikat, de én nekem a hangomra vigyázni kell, mert az nincs másik. Egyet kaptam az Úrtól vagy a szüleimtől, kinek hite szerint. Úgyhogy jobban kell vigyázni az embernek a hangjára, mint mondjuk egy gitárra, mert a hangból nem tudsz másikat venni” –mesélte Karthago frontemebere, hogyan sodródott ő anno énekesi pályára.

Azt mondták neki, hogy teljesen tehetségtelen

Bár az énekes gyerekként valójában dobos szeretett volna lenni, az édesanyja – látva, hogy a kisfiú otthon folyamatosan énekel és üti a ritmust – végül a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusának felvételijére vitte el. A tét óriási volt: a szocializmus kemény éveiben a vasfüggöny miatt szinte lehetetlen volt nyugatra utazni, a gyermekkórus tagjainak viszont esélyük nyílt világot látni, és eljutni akár Párizsig is.

A válogató azonban korántsem úgy végződött, ahogy azt a család remélte. A zsűri végül lesújtó véleményt formált:

Mondták nekem ott a zsűriben, hogy énekeljek valamit, ...én énekeltem. És akkor félre hívták a szüleimet, és mondták, hogy a gyerek teljesen tehetségtelen, nincs ritmusérzéke, tök fölösleges ez a pálya.

– világított rá a múlt sötét igazságára a zenész, aki a kemény bírálat ellenére is a csúcsra jutott, és a magyar rocktörténelem megkerülhetetlen alakjává vált.