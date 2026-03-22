Hódmezővásárhelyi Békemenet: zúgott a taps Takáts Tamás előadása után

Orbán Viktor fáradhatatlan, hiszen nap nap után merít erőt azokból, akik országszerte a támogatásukról biztosítják, miközben bejárja Tolnát-Baranyát. Magyarország miniszterelnöke mindenhová magával viszi a béke üzenetét és ígéretét, és soha nem érkezik „üres kézzel”. Ahogyan azt már megszokhattuk, minden állomására elkíséri őt egy vagy éppen két előadó, hogy dalban mondják el, ők is a békében és a szeretetben hisznek, és a csendes, de határozott többséghez tartoznak. Hódmezővásárhelyen Takáts Tamás lépett a hatalmas tömeg elé, hogy Apáink útján című dalával üzenjen a helyieknek, az országnak és a világnak: itt vagyunk, veletek vagyunk, és itt is maradunk!

Fotó: MW

Takáts Tamás Hódmezővásárhelyen: Ez egy szeretetközösség…

A siker természetesen nem maradt el, fiatalok és idősek Takáts Tamással együtt énekelték az ismerős sorokat a város művelődési háza előtti téren, ahol egy gombostű nem sok, annyit sem lehetett volna leejteni. A zajos siker után a Máté Péter-díjas Karthago zenekar frontemberével beszélgettünk. „Minden alkalommal felemelő érzések kerítenek hatalmukba. Hiszen akár a Digitális Polgári Körök, akár a március 15-i állami ünnepség, akár Orbán Viktor országjárásán lépek színpadra, mindig egy szeretetteljes és barátságos közegnek leszek a részese.”

Ajándék számomra az a figyelem, ami ezeken az eseményeken rám irányul, miközben az egyik kedvenc Karthago-dalomat énekelhetem.

„Számomra igazi mérföldkő az Apáink útján, hiszen ez volt a legelső dal, amit lemezre énekelhettem, remegő lábú kezdőként. Egy ilyen szeretetközösségben, ami most Hódmezővásárhelyen is körbevett, hatalmas érzés éppen ezt a dalt énekelni” – kezdte a Borsnak Takáts Tamás.

„Ez az egyik fontos tétje az április 12-i választásnak is”

A zenész-énekest ezután arról kérdeztük, hogy szerinte milyen üzenetet hordoz a ma embere számára az Apáink útján című sláger. „Azt hiszem, hogy a hagyományaink őrzésének fontosságát meséli el a csodálatos dalszöveg. Hiszen egy ember mindig abból táplálkozik, amit a szüleitől, nagyszüleitől kapott és hozott. Fontos, hogy a múlt hagyományait mi vezessük át a jövőbe. Éppen ez az egyik fontos tétje

az április 12-i választásnak is. Sorsfordító időket élünk…” – fogalmazott Takáts Tamás.