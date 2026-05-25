Juhász Előd 88 évesen is rádiózik
Néhány héttel ezelőtt nyolcvannyolc éves lett, de a mai napig készít zenei műsorokat. Juhász Előd, a Zenebutik egykori műsorvezetője a Hot!-nak elmesélte, hogy a jeles ünnepen a lányai és az unokái körében ünnepelt, és tervezgeti a visszatérést a teniszpályára.
Boldog a tévés-rádiós legenda, hogy évtizedek óta azt csinálja, amit szeret, amire érettségi óta készült. Juhász Előd sokáig volt zenekritikus, zongorakísérő, korrepetitor, a televíziózás előtt majdnem húsz évig dolgozott a közszolgálati rádióban, és mindig szerette a munkáját – mesélte a Hot! magazinnak.
„Szerencsés ember vagyok, nem tagadom. A szerencse viszont oda jön, ahol kinyitjuk az ajtót, ablakot! A dupla nyolcas valóban szép szám, kétszer végtelent jelentő. Jókedvvel, energikusan és „munkával” talált meg a születésnapom. Hozzáteszem: a „munka” az esetek többségében nálam idézőjeles, hiszen egybeesik azzal, amit a legjobban szeretek. Egymás után többször is ünnepeltünk, hiszen csak nyolcan férünk el az ebédlőasztalnál, így sorra jöttek a tenisztársak, a barátok, kollégák és persze a rokonok...”
Juhász Előd családja: Három lánya és hat unokája van
Az volt a nagy kérése a 88. születésnapra, hogy ezúttal is mindenképpen jöjjenek össze mind a kilencen, még ha rövid időre is. Sikerült – és ez a legnagyobb ajándék.
„Négy lány- és két fiúunokám van, mind tizenhét és huszonnégy éves kor közöttiek. Abszolút női többség van a családban, de ezt örömmel mondom, mert harmonikus, egymást segítő a kapcsolat. A lányaim, bár zenei általánosba jártak, egyik sem kötelezte el magát a zene mellett. A felnőttkorúak már egyetemre járnak; a diploma nem családi elvárás, inkább példa nálunk. Kitartó és sok munkával lehet bármit is elérni” – vélekedett a műsorvezető.
A sport és a munka öröme tartja frissen Juhász Elődöt
Jó ideje nyugdíjas, de még mindig „rádiózik”. Tizenöt éve dolgozik a Katolikus Rádiónál, ott két különböző típusú egyórás műsora van hetente.
A Zene-közelben egy mélyebb beszélgetés a meghívottal, a másik műsor a Házimuzsika a Délibáb utcában, oda fiatalabb és idősebb muzsikusok jönnek. Ott helyben játszanak, és persze beszélgetünk; olyan, mint egy főpróba. Jelenleg még egy érdekes témán is dolgozunk: Erkel Bánk bán című operájának készül egy olasz verziója, és ősszel várható a bemutató. Ács János világszerte ismert karmester a téma kitalálója, motorja, aki sokszor volt a három tenor karmestere, sőt Pavarotti a barátságába is fogadta
– mesélte beszélgetőpartnerünk, majd elárulta, hogy újabb könyv is készül a Zene-közelben sorozat részeként, az utolsó másfél évtized általa átélt, mások számára is érdekes eseményeiről.
Juhász Előd több világsztárral készített interjút pályája során. A régi rádiósok közül többen aktívak amúgy, B. Tóth László is műsort készít, Dévényi Tibor is szívesen megy fellépni.
