B. Tóth László: Van egy-két Mercedes a falamon

B. Tóth László évtizedek óta hallható különféle rádiókban, a kezdetekre tisztán emlékszik: Cintulával közösen klubot szerveztek a magnósoknak, itt már nyugatról behozott lemezeket hallgattak és vettek át.

B. Tóth László évtizedek óta rádiózik

(Fotó: Retro Rádió)

„A magnós klubból én vittem be a rádióba Komjáthy Gyurinak a lemezeket. A kettes stúdió pedig annyira megtetszett, hogy elhatároztam, bármi történik, én rádiós leszek. Ez a hetvenes évek elején volt.”

Komjáthynak akkoriban lehetősége volt fiatalítani: sok emberrel próbált dolgozni, de én voltam talán a leglelkesebb és legszorgalmasabb.

„Nagyon be szerettem volna jutni a Magyar Rádióba, komolyan vettem: előbb külsős voltam, utána belsős” – mesélte megkeresésünkre.

B. Tóth László és a Poptarisznya

1979-ben Török Mari volt a könnyűzenei részleg vezetője, B. Tóth László pedig egy hónappal korábban felvetette neki, hogy szeretne olyan műsort készíteni, amelyben van közlekedés, sok zene és sport: „Mert mi más érdekli az embereket vasárnap délután? – gondoltam.”

Ő megkérdezte tőlem, hogy élőben szeretném-e csinálni, azt válaszoltam, hogy természetesen igen. Erre azt mondta, hogy arról szó sem lehet...

„Ennek ellenére egy hónap múlva hívott, hogy emlékszem-e, miről beszéltem neki, és van-e már neve a műsornak. Amíg átsétáltam hozzá az irodáig azt a 15 métert, akkor találtam ki a nevet, hogy Poptarisznya. És most is szól a Retro Rádióban!”

Nem temeti a rádiózást

Sokan temették már a rádiót, de szerinte újra erőre kapott.

A rádió újra egyre fontosabb lesz. Egyre több információt közöl, és azok hosszúsága épp a rohanó világunknak megfelelő. A televízió és a videoklipek megjelenésével sokan mondták, itt a rádió vége, le lehet húzni a rolót, de én egyre erősebbnek érzem. Egyébként az első rádiót itthon az Orion gyártotta, épp abban az évben, amikor Magyarországon elindult a rádiózás.

B. Tóth László 1989-ben: mindenféle zenét szeret

(Fotó: Vahl Ottó, Fortepan)

Nem számolta meg soha, hány ezer lemeze van. „Házban lakunk, egy nagy szobában elfér nagyjából az összes bakelit- és CD-lemezem, de van velem szemben egy stúdió, ott is van sok lemez. Hogy mi most az értéke a gyűjteménynek, arról fogalmam sincs. Egy-két Mercedes van a falon, azt szoktam mondani.”

Nem szórtam erre a pénzt, én észszerűen vásároltam mindig, de van pár olyan lemezem, amely értéke darabonként kétezer dollár, miközben pár shillingért vettem.

„De nem adom el ezeket, velük dolgozom... Bármi eszembe jut, csak le kell venni a polcról. És őszintén szólva, jobban is szólnak, mint az MP3. A Poptarisznya hallgatói hallják és jelzik, rádión át, mennyivel jobban szólnak a műsoraim a CD-minőség miatt.”