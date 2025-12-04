B. Tóth László: Van egy-két Mercedes a falamon
100 éves volt a magyar rádiózás december 1-jén, a legendás rádiós pedig a hetvenes évek óta ül a mikrofon mögött. Elmesélte, hogyan indult a Poptarisznya, és miért nem változtatott soha azon szokásán, hogy belebeszél a dalok végébe. Rengeteg bakelitlemeze van, és nem hiszi, hogy vége lenne a rádiózásnak – sőt... B. Tóth Lászlót fiatalabb felesége nem engedi megöregedni, hamarosan pedig külföldre utaznak.
B. Tóth László évtizedek óta hallható különféle rádiókban, a kezdetekre tisztán emlékszik: Cintulával közösen klubot szerveztek a magnósoknak, itt már nyugatról behozott lemezeket hallgattak és vettek át.
„A magnós klubból én vittem be a rádióba Komjáthy Gyurinak a lemezeket. A kettes stúdió pedig annyira megtetszett, hogy elhatároztam, bármi történik, én rádiós leszek. Ez a hetvenes évek elején volt.”
Komjáthynak akkoriban lehetősége volt fiatalítani: sok emberrel próbált dolgozni, de én voltam talán a leglelkesebb és legszorgalmasabb.
„Nagyon be szerettem volna jutni a Magyar Rádióba, komolyan vettem: előbb külsős voltam, utána belsős” – mesélte megkeresésünkre.
B. Tóth László és a Poptarisznya
1979-ben Török Mari volt a könnyűzenei részleg vezetője, B. Tóth László pedig egy hónappal korábban felvetette neki, hogy szeretne olyan műsort készíteni, amelyben van közlekedés, sok zene és sport: „Mert mi más érdekli az embereket vasárnap délután? – gondoltam.”
Ő megkérdezte tőlem, hogy élőben szeretném-e csinálni, azt válaszoltam, hogy természetesen igen. Erre azt mondta, hogy arról szó sem lehet...
„Ennek ellenére egy hónap múlva hívott, hogy emlékszem-e, miről beszéltem neki, és van-e már neve a műsornak. Amíg átsétáltam hozzá az irodáig azt a 15 métert, akkor találtam ki a nevet, hogy Poptarisznya. És most is szól a Retro Rádióban!”
Nem temeti a rádiózást
Sokan temették már a rádiót, de szerinte újra erőre kapott.
A rádió újra egyre fontosabb lesz. Egyre több információt közöl, és azok hosszúsága épp a rohanó világunknak megfelelő. A televízió és a videoklipek megjelenésével sokan mondták, itt a rádió vége, le lehet húzni a rolót, de én egyre erősebbnek érzem. Egyébként az első rádiót itthon az Orion gyártotta, épp abban az évben, amikor Magyarországon elindult a rádiózás.
Nem számolta meg soha, hány ezer lemeze van. „Házban lakunk, egy nagy szobában elfér nagyjából az összes bakelit- és CD-lemezem, de van velem szemben egy stúdió, ott is van sok lemez. Hogy mi most az értéke a gyűjteménynek, arról fogalmam sincs. Egy-két Mercedes van a falon, azt szoktam mondani.”
Nem szórtam erre a pénzt, én észszerűen vásároltam mindig, de van pár olyan lemezem, amely értéke darabonként kétezer dollár, miközben pár shillingért vettem.
„De nem adom el ezeket, velük dolgozom... Bármi eszembe jut, csak le kell venni a polcról. És őszintén szólva, jobban is szólnak, mint az MP3. A Poptarisznya hallgatói hallják és jelzik, rádión át, mennyivel jobban szólnak a műsoraim a CD-minőség miatt.”
Kedvenc zenei korszaka vagy előadója nincs, minden zenei stílusban van valakit, akit szeret. A countryt, a reggae-t is kedveli. Ha mondania kell egy együttest, akkor a Beatles volt számára a meghatározó.
Nekem volt az első Beatles-albumom Magyarországon, a Please Please Me. Egy barátom papája volt kinn Londonban, ő hozta, nagy kincs volt. Hallotta, hogy gyűjtöm a lemezeket. Nem tudom, hogy ez micsoda, de hoztam neked egyet, ezért ölik az emberek ezért egész Angliában – ezt mondta nekem.
Nyugati lemezek beszerzésére a magnós klubnak engedélye volt, a Billboard-lista első tíz helyezettjét megrendelhették. Pilóták, sportolók hozták neki a lemezeket, mert tudták, hogy B. Tóth László gyűjti ezeket. „Volt, hogy kettőkor szállt le a londoni gép, négykor kezdődött a Poptarisznya, én pedig a Rádió felé, a kocsiban, a piros lámpáknál nézegettem a lemezeket, meg forgattam a New Musical Expresst és a Melody Makert. Így zajlott annak idején” – emlékezett vissza.
A mai napig kapja a megjegyzéseket, mert nála a dalok nem pörögnek végig, szeret beszélni az elején és a végén is. „Mindennek van ritmusa, az életünknek, a zenének, a műsoroknak. Annál unalmasabb nincs, ha nem történik semmi... Én ezt a ritmust kitaláltam és megcsináltam, ez volt a titok. Ha annyi forintom lenne, ahány kazettát gyártottak a magyar rádióhallgatók a műsoraim alatt, milliárdos lennék” – utalt arra, hogy sokan évtizedekig hallgattak úgy rádiót, főképp persze popzenei műsorokat, hogy a „REC” gombon volt az ujjuk.
Az egészsége rendben van. „A sztrókot nagyon gyorsan elkaptunk, pillanatok alatt rendbe jöttem, egészséges vagyok. Ez még a covid előtt volt.”
Vigyázok magamra, ahol tudok, nem megyek tömegbe… persze nem tudunk mindig és mindenre vigyázni, de meg kell próbálni.
„Amikor zenélek, a DJ pult mindig a közönség felett helyezkedik el, van némi védelem, nem köhög rám senki. A Remixben nem is lehet felmászni a DJ mellé, mint sok más helyen, ott biztonsági emberek is vannak. De az egy rendezett, fegyelmezett klub, telt ház, nagy tánc van hétvégente. Minden szombaton 11-től 1-ig vagyok ott, de vállalok más fellépéseket is, örömmel megyek mindenhová, a környező országokban is DJ-zek.”
78 éves, de nem tervezi a visszavonulást, amíg bírja, csinálja. „Ez olyan szakma, ha abbahagyod, akkor vége a világnak, meg mindennek. Ha itthon ülnék folyton, az lenne a halálos ítéletem. Van egy internetes rádióm, a Poptarisznya.hu, az is ad elég elfoglaltságot” – mesélte.
B. Tóth László felesége tartja fiatalon a rádióst
„A feleségem a szépségiparban dolgozik, húsz évvel fiatalabb, mint én, ezért én sem tudok megöregedni, mert nem hagyja. Utazni is szoktunk: nyáron túl meleg van, meg ott a kert, de télen általában meleg helyre megyünk, amely 4-5 órán belül van repülővel. Most Ománba készülünk” – mesélte. Pár éve egyébként a felesége mentette meg, amikor sztrókja volt.
A rádiózás lett az élete
A lánya 45 éves, kutyakozmetikus, mint meséli, kutyabolond. Ő is szereti a zenét, de nem tudta gyerekként, mit csinál pontosan az apja. Aztán ez kiderült, mert az osztálytársai kérték, hogy szóljon neki, hogy ne dumáljon bele a zenékbe, mert nem tudják felvenni kazettára...
Amióta a Remix létezik, ott van szilveszter éjjelén, ez így lesz idén is, de karácsonykor is hallhatják őt a látogatók. Mivel a rádiózás lett az élete, B. Tóth László, akit idén nyáron rendkívül megrázta Cintula halála, azt is tervezi, hogy kimegy valamikor a közeljövőben megnézni a „Szivart”, a lakihegyi adótornyot – amely 1933-as átadása óta Magyarország legmagasabb építménye a maga 314 méteres magasságával.
