Csepregi Éva társáról mesélt: „Charlie rendkívül alkalmazkodó”

Az énekesnő elárulta, kutyája nevét az egyik kedvenc filmje ihlette. Csepregi Éva sokáig úgy érezte, nem szeretne egy újabb kutyust, azonban a csillagokban más volt megírva. Charlie érkezését egy asztrológus is megjósolta.

Csepregi Éva és Charlie szinte minden időt együtt töltenek (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Csepregi Éva sokáig nem szeretett volna másik kutyát

„Régi kedvencem a Végső visszaszámlálás című film – mesélte a művésznő a Hot! magazinnak. – Máig tisztán él bennem az a jelenet, amikor a kutyus leszáll a hajóról, és a gazdik a kikötőben várják őt, kiabálva, hogy »Charlie, Charlie!« Ez a pillanat annyira megragadt bennem, hogy egy percig sem volt kérdés a kutyus neve. Csöpi elvesztése után úgy éreztem, nem lesz többé kutyám, de a sors végül mást intézett. Egy kutyás magazin újságírója figyelmembe ajánlott egy kiváló Cavalier spániel-tenyésztőt, és ezzel párhuzamosan még egy asztrológus is megjósolta, hogy vár rám egy kutyalélek, így jobb, ha felkészülök az érkezésére.”

Csepregi Éva kutyája, Charlie egy tüneményes cavalier king charles spániel (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Csepregi Éva: „Charlie-t bárhová magammal vihetem”

Charlie nagyon sok időt tölt a gazdájával. Ennek persze nemcsak az az oka, hogy méretéből kifolyólag könnyű a szállítása, hanem az is, hogy a kutyus rendkívül gyorsan alkalmazkodik.

„Tulajdonképpen bárhová magammal vihetem, mert rendkívül alkalmazkodó kiskutya – árulta el Csepregi Éva, aki túl van a hetedik ikszen. – Mindenki a csodájára jár annak, hogy egy étteremben is milyen példásan tud viselkedni. Sokan mondják, hogy a kutya hasonlít a gazdájára – hát, nálunk ez tényleg így van. Néha elmosolyodom, mert a hajam meg az ő selymes füle között tényleg szemmel látható a párhuzam.”

Csepregi Éva fia rég kirepült a családi fészekből, helyét Charlie vette át (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Charlie egy időben az autóban aludt

Az énekesnő nemrégiben költözött be új otthonába. A felújítás időszaka nemcsak őt, hanem Charliet is megviselte, aki ezért egy időben az autóban aludt. Ott érezte biztonságban magát.

„Charlie az autóban érzi magát a legnagyobb biztonságban – mesélte az énekesnő. – Amikor költözködtem, és a házban még csak a malteros falak álltak, Charlie nagyon nehezen viselte a felfordulást. Állandóan fel kellett vennem, mert nem találta a helyét. A beköltözés után egy ideig inkább a kocsiban aludt, mert nem érezte stabilnak az új lakást.”