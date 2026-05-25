Csepregi Éva társáról mesélt: „Charlie rendkívül alkalmazkodó”
Egy fájdalmas veszteség után úgy tűnt, nem lesz többé másik társa az énekesnek. Csepregi Éva életében a sors végül mégis elhozta Charlie-t, akivel azóta elválaszthatatlan barátok.
Az énekesnő elárulta, kutyája nevét az egyik kedvenc filmje ihlette. Csepregi Éva sokáig úgy érezte, nem szeretne egy újabb kutyust, azonban a csillagokban más volt megírva. Charlie érkezését egy asztrológus is megjósolta.
Csepregi Éva sokáig nem szeretett volna másik kutyát
„Régi kedvencem a Végső visszaszámlálás című film – mesélte a művésznő a Hot! magazinnak. – Máig tisztán él bennem az a jelenet, amikor a kutyus leszáll a hajóról, és a gazdik a kikötőben várják őt, kiabálva, hogy »Charlie, Charlie!« Ez a pillanat annyira megragadt bennem, hogy egy percig sem volt kérdés a kutyus neve. Csöpi elvesztése után úgy éreztem, nem lesz többé kutyám, de a sors végül mást intézett. Egy kutyás magazin újságírója figyelmembe ajánlott egy kiváló Cavalier spániel-tenyésztőt, és ezzel párhuzamosan még egy asztrológus is megjósolta, hogy vár rám egy kutyalélek, így jobb, ha felkészülök az érkezésére.”
Csepregi Éva: „Charlie-t bárhová magammal vihetem”
Charlie nagyon sok időt tölt a gazdájával. Ennek persze nemcsak az az oka, hogy méretéből kifolyólag könnyű a szállítása, hanem az is, hogy a kutyus rendkívül gyorsan alkalmazkodik.
„Tulajdonképpen bárhová magammal vihetem, mert rendkívül alkalmazkodó kiskutya – árulta el Csepregi Éva, aki túl van a hetedik ikszen. – Mindenki a csodájára jár annak, hogy egy étteremben is milyen példásan tud viselkedni. Sokan mondják, hogy a kutya hasonlít a gazdájára – hát, nálunk ez tényleg így van. Néha elmosolyodom, mert a hajam meg az ő selymes füle között tényleg szemmel látható a párhuzam.”
Charlie egy időben az autóban aludt
Az énekesnő nemrégiben költözött be új otthonába. A felújítás időszaka nemcsak őt, hanem Charliet is megviselte, aki ezért egy időben az autóban aludt. Ott érezte biztonságban magát.
„Charlie az autóban érzi magát a legnagyobb biztonságban – mesélte az énekesnő. – Amikor költözködtem, és a házban még csak a malteros falak álltak, Charlie nagyon nehezen viselte a felfordulást. Állandóan fel kellett vennem, mert nem találta a helyét. A beköltözés után egy ideig inkább a kocsiban aludt, mert nem érezte stabilnak az új lakást.”
