3 szülinapi bulival ünnepel Csepregi Éva - Hihetetlen, de 72 éves lett az énekesnő

A Neoton Família ikonikus énekesnője több mint négy évtizede járja az országot, egy percre sem áll meg. Csepregi Éva korát meghazudtoló formában van. Születésnapja alkalmából elmesélte, hogyan szokott ünnepelni.

Csepregi Éva zenekara élén több mint négy évtizede koncertezik, 2026 januárjában Neoton Família koncertet adnak az MVM Dome-ban (Fotó: Gémes Sándor)

Csepregi Éva születésnapján fia alaposan meglepte az énekesnőt

„A program sokszor változik aznap, amikor a születésnapom van, egy valamihez azonban ragaszkodom: hogy vendégül láthassam a szeretteimet. Külön a családot, a barátokat és a zenekart is, így ilyenkor legalább három vendégség van nálam - kezdi az énekesnő, aki ilyenkor kifejezetten szereti ilyenkor a háziasszony szerepét.

A covid után egy ideig kisebb lakásban laktam, de nemrég házba költöztem, ahol végre elférünk, ez már egy ideje nagy vágyam volt: hogy legyen egy konyha, ahol meg tudok főzni mindent, legyen egy jó nagy nappali és egy asztal, ami mellett mindannyian elférünk. Nagy a család, általában 12-15 fő összegyűlik ilyenkor.

Csepregi Éva egyébként nagyon szeret főzni, bár mint mondja, nem sokszor van rá ideje.

Akkor érzem jól magam, ha vendégül láthatok mindenkit, aki fontos nekem. Persze a mennyiségekkel sokszor bajban vagyok, mert 4-6 főre még problémamentesen meg lehet főzni mindent, de nagyobb létszámnál mindig egy kicsit izgulok, hogy sikerül-e eltalálni a mennyiségeket. Van néhány étel, amit álmomból felkeltve is meg tudok főzni, de nyilván akadnak olyanok is, amiknek utána kell néznem.

S hogy mi a helyzet az ajándékozással? A művésznő szerint a szerény, jópofa ajándékok a legjobbak, és természetesen a közösen eltöltött idő. „A fiamtól azt kaptam idén, hogy elutazunk 3 napra a családdal, eltöltünk együtt egy hétvégét, ezt szeretem a legjobban, ha élményt ajándékozunk egymásnak, ennek mindig nagyon örülök. A tárgyi ajándékok már nem igazán férnek el, a közös idő viszont mindennél többet ér.”

Csepregi Éva dalok: Januárban gigantikus koncert és közönségtalálkozó lesz

Az énekesnő mesélt a közelgő MVM Dome-os koncertjükről is, ahol természetesen felcsendülnek majd a Neoton Família jól ismert számai.

Január 10-én lesz a nagy koncertünk az MVM Dome-ban, ami kiegészül majd egy Neoton Família történeti kiállítással is, ami egészen az ős Neotontól mostanáig felöleli a zenekar történetét. Itt jó néhány rajongóval is tudunk majd találkozni, összesen 120 embert tudunk fogadni. Egy egy nagyon szép és érdekes kiállítás lesz, fellépőruháktól kezdve, hangszereken át, fontos dokumentumokig lesz benne minden. Csak azt sajnálom, hogy rövid ideig lesz látható; gondolkodunk rajta, hogy hová lehetne ezt a kiállítást állandóra beköltöztetni, hogy több emberhez is eljuthasson. Nagyon szeretek találkozni a közönséggel, sokat számít, hogy tudjuk tartani a kapcsolatot, hogy vissza tudjuk neki jelezni, hogy mennyire fontosak nekünk.

A zenekar hamarosan kezdi a próbákat, a koncerten a best of műsort kapja majd a publikum, kiegészítve olyan dalokkal is, amiket ritkábban játszanak. „Nagyon szeretnénk látványossá tenni a koncertet mind a színpadon, mint a ledfalon. Rengeteg táncos lesz, és fantasztikus csapattal dolgozunk együtt. A hangzás kulcsfontosságú, ezt pedig garantálni fogjuk - ígérte meg az ünneplő énekesnő.