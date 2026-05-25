Janza Kata: „A fiam elképesztően céltudatos"
A színésznő életében a színház mellett mindig is a család és az anyaság állt az első helyen. Janza Kata végtelen büszkeséggel és szeretettel mesélt arról, milyen különleges utat választott magának a fia, Samu.
Janza Kata színésznő naptára zsúfolásig megtelt színházi teendőkkel és kötelezettségekkel, ám büszke édesanyaként minden figyelmével fia felé fordul, hisz a napokban adott számot tudásáról az érettségin.
Janza Kata fia, Kővári Samu idén érettségizik
„A fiam elképesztően céltudatos: ha valamit a fejébe vesz, addig megy, amíg meg nem valósítja. Talán egy picit lazább személyiség, mint a nővére, Janka, de az álmaiért ő is hihetetlen módon meg tud harcolni” – kezdte a Metropolnak a színésznő a Játékszín Teréz körút 48. dalpremierén.
Janza Kata büszke Samura, hisz a fiatal fiú imád rendezvényeket szervezni, nagyon szeret a nulláról felépíteni egy-egy programot, a kitartása pedig példaértékű kortársai számára.
Nemrég például egy rendezvényt szervezett, ami rengeteg munkával járt: hónapokon át kőkeményen készült rá. Hihetetlenül jó érzés volt látni, ahogy a közönség szeretete és ez a hatalmas energia őt is teljesen visszatöltötte, és érezte, hogy minden perc megérte.
Samu Magyarországon tervez továbbtanulni
Janza Kata gyermekei sorra érik el a mérföldköveket, a színésznő büszkén mesélt arról, hogyan alakul fia jövője a továbbtanulás terén.
„Míg a lányom, Janka a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre jár színművész szakra, addig Samu abszolút Magyarországon szeretne továbbtanulni az érettségi után, rendezvényszervezés szakon. Diákként is a diákönkormányzat vezetője volt, eszméletlen szervezőkészsége van, ráadásul egy végtelenül melegszívű, derűs fiatal."
A fiatal fiú szakmaválasztása mögött azonban nem csupán a puszta érdeklődés, hanem egy rendkívül érett és nemes cél áll, amellyel teljesen lenyűgözte az édesanyját.
Nemrég mondott nekem egy olyan csodálatos dolgot, amit azóta is a szívemben őrzök. Azt mondta: Anya, én azt tűztem ki a zászlómra, hogy az elmagányosodott korosztályomat kivezetem az online világból az offline világba." Annyira félti a kortársait a magánytól, hogy a rendezvényeivel igazi közösséget akar nekik teremteni. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog neki.
