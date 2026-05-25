Janza Kata: „A fiam elképesztően céltudatos"

A színésznő életében a színház mellett mindig is a család és az anyaság állt az első helyen. Janza Kata végtelen büszkeséggel és szeretettel mesélt arról, milyen különleges utat választott magának a fia, Samu.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 16:45
Janza Kata színésznő naptára zsúfolásig megtelt színházi teendőkkel és kötelezettségekkel, ám büszke édesanyaként minden figyelmével fia felé fordul, hisz a napokban adott számot tudásáról az érettségin.

Janza Kata fia, Kővári Samu idén érettségizik

„A fiam elképesztően céltudatos: ha valamit a fejébe vesz, addig megy, amíg meg nem valósítja. Talán egy picit lazább személyiség, mint a nővére, Janka, de az álmaiért ő is hihetetlen módon meg tud harcolni” – kezdte a Metropolnak a színésznő a Játékszín Teréz körút 48. dalpremierén.

Janza Kata büszke Samura, hisz a fiatal fiú imád rendezvényeket szervezni, nagyon szeret a nulláról felépíteni egy-egy programot, a kitartása pedig példaértékű kortársai számára.

Nemrég például egy rendezvényt szervezett, ami rengeteg munkával járt: hónapokon át kőkeményen készült rá.  Hihetetlenül jó érzés volt látni, ahogy a közönség szeretete és ez a hatalmas energia őt is teljesen visszatöltötte, és érezte, hogy minden perc megérte.

Samu Magyarországon tervez továbbtanulni

Janza Kata gyermekei sorra érik el a mérföldköveket, a színésznő büszkén mesélt arról, hogyan alakul fia jövője a továbbtanulás terén.

„Míg a lányom, Janka a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre jár színművész szakra, addig Samu abszolút Magyarországon szeretne továbbtanulni az érettségi után, rendezvényszervezés szakon. Diákként is a diákönkormányzat vezetője volt, eszméletlen szervezőkészsége van, ráadásul egy végtelenül melegszívű, derűs fiatal."

A fiatal fiú szakmaválasztása mögött azonban nem csupán a puszta érdeklődés, hanem egy rendkívül érett és nemes cél áll, amellyel teljesen lenyűgözte az édesanyját.

Nemrég mondott nekem egy olyan csodálatos dolgot, amit azóta is a szívemben őrzök. Azt mondta: Anya, én azt tűztem ki a zászlómra, hogy az elmagányosodott korosztályomat kivezetem az online világból az offline világba." Annyira félti a kortársait a magánytól, hogy a rendezvényeivel igazi közösséget akar nekik teremteni. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog neki.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
