Janza Kata: „A fiam elképesztően céltudatos"

Janza Kata színésznő naptára zsúfolásig megtelt színházi teendőkkel és kötelezettségekkel, ám büszke édesanyaként minden figyelmével fia felé fordul, hisz a napokban adott számot tudásáról az érettségin.

Janza Kata fia, Kővári Samu idén érettségizik

„A fiam elképesztően céltudatos: ha valamit a fejébe vesz, addig megy, amíg meg nem valósítja. Talán egy picit lazább személyiség, mint a nővére, Janka, de az álmaiért ő is hihetetlen módon meg tud harcolni” – kezdte a Metropolnak a színésznő a Játékszín Teréz körút 48. dalpremierén.

Janza Kata büszke Samura, hisz a fiatal fiú imád rendezvényeket szervezni, nagyon szeret a nulláról felépíteni egy-egy programot, a kitartása pedig példaértékű kortársai számára.

Nemrég például egy rendezvényt szervezett, ami rengeteg munkával járt: hónapokon át kőkeményen készült rá. Hihetetlenül jó érzés volt látni, ahogy a közönség szeretete és ez a hatalmas energia őt is teljesen visszatöltötte, és érezte, hogy minden perc megérte.

Samu Magyarországon tervez továbbtanulni

Janza Kata gyermekei sorra érik el a mérföldköveket, a színésznő büszkén mesélt arról, hogyan alakul fia jövője a továbbtanulás terén.

„Míg a lányom, Janka a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre jár színművész szakra, addig Samu abszolút Magyarországon szeretne továbbtanulni az érettségi után, rendezvényszervezés szakon. Diákként is a diákönkormányzat vezetője volt, eszméletlen szervezőkészsége van, ráadásul egy végtelenül melegszívű, derűs fiatal."

A fiatal fiú szakmaválasztása mögött azonban nem csupán a puszta érdeklődés, hanem egy rendkívül érett és nemes cél áll, amellyel teljesen lenyűgözte az édesanyját.