Lesodródott az útról és kerítésnek csapódott az autó – egy 18 éves fiú meghalt a brutális balesetben

A kocsiban három, 18 és 19 év közötti fiatal utazott. A legsúlyosabban megsérült 18 éves fiút a mentők még megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni – írja a Maszol.

A másik két fiatalt ellátták a helyszínen, majd kórházba szállították további vizsgálatokra és kezelésre. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a tragédia körülményeit. Egyelőre azt próbálják tisztázni, ki ült a volánnál, milyen sebességgel haladhatott az autó, illetve történt-e olyan szabályszegés vagy más körülmény, amely hozzájárulhatott a halálos balesethez.