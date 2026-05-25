Lesodródott az útról és kerítésnek csapódott az autó – egy 18 éves fiú meghalt a brutális balesetben

Tragédiába torkollott egy autóút a Suceava megyei Râșca településen: egy 18 éves fiatal a helyszínen életét vesztette, miután a személyautó, amelyben utazott, lesodródott az útról és egy kerítésnek ütközött

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 16:20
Módosítva: 2026.05.25. 16:32
A kocsiban három, 18 és 19 év közötti fiatal utazott. A legsúlyosabban megsérült 18 éves fiút a mentők még megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni – írja a Maszol.

Tragédiába torkollott az autóút – Fotó: Forrás: Pexels

A másik két fiatalt ellátták a helyszínen, majd kórházba szállították további vizsgálatokra és kezelésre. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a tragédia körülményeit. Egyelőre azt próbálják tisztázni, ki ült a volánnál, milyen sebességgel haladhatott az autó, illetve történt-e olyan szabályszegés vagy más körülmény, amely hozzájárulhatott a halálos balesethez.

 

