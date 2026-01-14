Janza Kata pokoli tini volt: "Anyukám kétéves korom óta vitatkozott velem"
Lázadó volt, makacs és megállíthatatlan, a szabályokat pedig már kamaszként is sajátosan értelmezte. Janza Kata most őszintén mesélt arról, milyen tinédzser volt, és mit kaptak ebből a szülei.
A ma már elismert, sikeres színésznő és musicalszínpadok ünnepelt sztárja sosem titkolta, hogy az útja nem volt egyenes. Janza Kata tinédzserévei tele voltak konfliktussal, önfejű döntésekkel és merész húzásokkal, amelyek akkoriban sok aggodalmat okoztak a családjának, ő viszont pontosan tudta, merre tart.
Janza Kata nagyon rossz kamasz volt
Janza Kata szerint a tinédzserkora minden volt, csak nem könnyű, főleg a szüleinek. Már nagyon fiatalon csak az hajtotta, hogy elérje az álmát, még akkor is, ha ezért szabályokat kellett áthágni.
Folyamatosan az dübörgött bennem, hogy az álmomat szeretném elérni. Pokoli rossz tinédzser voltam, úgyhogy a szüleimnek szobrot kellene állítani. Kezdve azzal, hogy a különmatekra szánt egész összeget színjátszószakkörre fizettem be. Aztán amikor egy iskolai jelmezbálon kedélyesen beszélgetett anyukámmal, egyszer csak fény derült az igazságra
– mesélte nevetve.
Az önállóság már egészen korán megjelent az életében, ugyanis Janza Kata szülei tudta nélkül hozott sorsfordító döntéseket.
Teljesen egyedül mentem el a Magyar Rádió gyermekkórusába felvételizni. Otthon erről semmit nem tudtak, csak akkor derült ki, amikor felvettek. Nem gondolták akkor, hogy ebből egyszer egy sikeres pálya lesz. Csak aggódtak, és azt látták, hogy én állandóan füllentettem. Anyukám mindig mondta is mindenkinek, hogy kétéves korom óta vitatkozik velem
– idézte fel mosolyogva a Ridikül legutóbbi adásában.
Szigorú apa, rengeteg szabály – és még több elszántság
A határokat nemcsak a saját makacssága, hanem az otthoni fegyelem is kijelölte. Janza Kata édesapja vezérőrnagy, így a szabályok megszegése ritkán maradt következmények nélkül.
Édesapán nagyon szigorú ember. Amikor fülön csíptek, mindig megkaptam a büntetést, de azt mindig vállaltam. Volt, hogy a testvéremmel lebeszéltem, kimászom az ablakon és elmegyek, persze ez sok zsebpénzembe került. De boldog voltam, mert azt csináltam, amit szerettem, és tudtam, hogy ezek lépcsőfokok az álmaimhoz
– vallotta be.
A saját tapasztalatai később anyaként is óvatossá tették, mégis egészen más forgatókönyv valósult meg.
„Éppen ezért, amikor két gyermekem lett, teljesen felkészültem mindenre. Tudtam, ha olyanok lesznek, mint amilyen Janza Kata volt kamaszként, akkor muszáj lesz fegyelmezni. De szerencsém volt” – mesélte.
Gyerekei ugyanis egészen más természetűek lettek, mint ő volt annak idején.
Két olyan jó gyerekem van, hogy néha alig vártam, történjen valami. Még a szüleim is csodálkoztak rajta, hogy mennyire jó gyerekek
– zárta gondolatait Janza Kata Jászai Mari-díjas színésznő.
Janza Kata története ma már egyértelmű bizonyíték arra, hogy a nehéz kamaszévek mögött sokszor hatalmas elszántság és tehetség rejtőzik, még akkor is, ha ez akkoriban pokolian megnehezítette a szülők életét.
