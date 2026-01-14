Janza Kata pokoli tini volt: "Anyukám kétéves korom óta vitatkozott velem"

A ma már elismert, sikeres színésznő és musicalszínpadok ünnepelt sztárja sosem titkolta, hogy az útja nem volt egyenes. Janza Kata tinédzserévei tele voltak konfliktussal, önfejű döntésekkel és merész húzásokkal, amelyek akkoriban sok aggodalmat okoztak a családjának, ő viszont pontosan tudta, merre tart.

Janza Kata gyerekei nem rá ütöttek, az énekesnő kifejezetten rossz kamaszként írja le magát (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Janza Kata nagyon rossz kamasz volt

Janza Kata szerint a tinédzserkora minden volt, csak nem könnyű, főleg a szüleinek. Már nagyon fiatalon csak az hajtotta, hogy elérje az álmát, még akkor is, ha ezért szabályokat kellett áthágni.

Folyamatosan az dübörgött bennem, hogy az álmomat szeretném elérni. Pokoli rossz tinédzser voltam, úgyhogy a szüleimnek szobrot kellene állítani. Kezdve azzal, hogy a különmatekra szánt egész összeget színjátszószakkörre fizettem be. Aztán amikor egy iskolai jelmezbálon kedélyesen beszélgetett anyukámmal, egyszer csak fény derült az igazságra

– mesélte nevetve.

Az önállóság már egészen korán megjelent az életében, ugyanis Janza Kata szülei tudta nélkül hozott sorsfordító döntéseket.

Teljesen egyedül mentem el a Magyar Rádió gyermekkórusába felvételizni. Otthon erről semmit nem tudtak, csak akkor derült ki, amikor felvettek. Nem gondolták akkor, hogy ebből egyszer egy sikeres pálya lesz. Csak aggódtak, és azt látták, hogy én állandóan füllentettem. Anyukám mindig mondta is mindenkinek, hogy kétéves korom óta vitatkozik velem

– idézte fel mosolyogva a Ridikül legutóbbi adásában.

Szigorú apa, rengeteg szabály – és még több elszántság

A határokat nemcsak a saját makacssága, hanem az otthoni fegyelem is kijelölte. Janza Kata édesapja vezérőrnagy, így a szabályok megszegése ritkán maradt következmények nélkül.

Édesapán nagyon szigorú ember. Amikor fülön csíptek, mindig megkaptam a büntetést, de azt mindig vállaltam. Volt, hogy a testvéremmel lebeszéltem, kimászom az ablakon és elmegyek, persze ez sok zsebpénzembe került. De boldog voltam, mert azt csináltam, amit szerettem, és tudtam, hogy ezek lépcsőfokok az álmaimhoz

– vallotta be.

A saját tapasztalatai később anyaként is óvatossá tették, mégis egészen más forgatókönyv valósult meg.