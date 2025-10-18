A frászt hozta mindenkire! Janza Kata elfeküdt a temetőben

Janza Kata sikeres művésznő, akinek a híre országosan ismert. Számol vele, hogy sokan megismerik az utcán, de arra nem gondolt, hogy a legártatlanabb pillanatban is felhívja magra a figyelmet. A temetőben hozta rá mindenkire a frászt.

Janza Kata szürreális élményét idézte fel (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Janza Kata a temető mellett pihengetett

Kisújszállás apraja-nagyja sietett Pintér Tibor volt felesége segítségére, mert azt hitték, rosszul van. A színművész azonban banális okból pihent le, azóta ő is belátta, talán nem a legmegfelelőbb helyen. Minderről az Azt beszélik korábbi adásában mesélt a Duna talkshow-jának vendégeként.

A Jászai Mari-, eMeRTon- és Honthy-díjas színművész, Janza Kata belátta: rossz ötlet volt vidéken lepihenni az árokparton. Második gyermekével volt ugyanis várandós, amikor nyugalomra vágyva a fővárosi nyüzsgő élet elől Kisújszállásra utazott. A színművész egy nap a településen sétált, beszélgetett a rokonokkal, majd hazaindult.

„Elfáradtam visszafelé. Az utam a temető szélén vezetett, és úgy gondoltam az árok partján leülök kicsit pihenni. Kifeküdtem a rétre, és élveztem a nyugalmat, erre vágytam, úgy éreztem, itt igazán jól tudok meditálni. Aztán elkezdtek gyülekezni körülöttem az emberek, elterjedt, hogy »rosszul lett a pesti művésznő«. Értesítették rokonaimat is, akik szintén aggódva jöttek, hogy mi a bajom. Ártatlanul közöltem, hogy csak meditáltam, de reakciójukat látva beláttam, rossz ötlet volt” – idézte fel vidéki kalandját a műsorban a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja.

Pásztor Anna is került már furcsa helyzetbe (Fotó: Metropol/Markovics Gábor)

Pásztor Anna is beszámolt egy ártatlannak induló, de végül félresikerült kalandjáról

A többszörös Fonogram-díjas előadó, Pásztor Anna is kalandos útra tévedt, még New York-i iskolás évei alatt. A műsorban elmesélte, gyakran szállt fel olyan buszra, amelyik körbe járta Manhattant, az inspiráló utazgatást akkoriban rapszövegek írására használta. Ám egyszer rossz buszra szállt, amely közbiztonság szempontjából nem túl barátságos környékre vitte. Szürkületkor leszállt, hogy megvárja a visszafelé érkező járatot, ám hiába próbált láthatatlanná válni, megtalálták a környékbeliek.