Janza Kata nem tudott szóhoz jutni: folyamatosan a könnyeivel küzdött

Január 31-én mutatták be újra az Oltári srácok című musicalt, amiben 18 év után állt össze még egyszer Dolhai Attila, Serbán Attila, Kerényi Miklós Máté, Szabó Dávid és Mészáros Árpád Zsolt. Az utóbbi színész őszintén vallott arról nemrégiben a Metropolnak, hogy Dolhai Attilával már 18 évvel ezelőtt is idősnek érezték magukat ahhoz, hogy egy fiatal fiúbanda tagjait játsszák el az Oltári srácokban. Az egyik előadásra a népszerű színésznő, Janza Kata is kilátogatott, azonban eltört nála a mécses...

Oltári srácok musical 18 év után került bemutatásra és sokaknak okozott kellemes perceket az előadás (Fotó: Oltári Srácok)

MÁZS szerint fizikálisan is megterhelő számukra a darab, mivel voltaképpen három órán keresztül végig táncolnak és ugrálnak, miközben öt szólamban énekelnek. Ehhez elmondása szerint pedig kell egy olyanfajta kondíció és egy mentális felkészültség, tréning, ami már akkor is néha nehézséget okozott nekik. A szakmabeliek tudják is jól, hogy mivel jár egy ilyen zenés-táncos produkció, így ők is kíváncsiak a kollégák visszatérésére. Janza Kata is megtekintette, hogy az Oltári srácok miként mozognak manapság a színpadon, és a színésznő nem csalódott.

Janza Kata az Oltári srácok musical kapcsán nem bírt a könnyeivel (Fotó: MTVA / Csöndör Kinga)

Janza Kata az Oltári srácok után sír

A színésznő több videót is megosztott a közösségi médiában, amiben a musical szereplőit kapta el egy-egy jó szóra, ahogy az öltözőben készülődnek. Janza Kata az előadás láttán annyira elérzékenyült, hogy mikor a musical után találkozott többek között Mészáros Árpád Zsolttal, Kerényi Miklós Mátéval és Dolhai Attilával, nem tudott szóhoz jutni. Ugyanis a színésznő az örömkönnyeivel küzdött. Annyira meghatódott az Oltári srácoktól, hogy az összes szereplővel készült videójában könnyes szemeit törölgeti. Janza Kata szerint ez a musical tökéletesen tükrözi, hogy mi történt mindenkivel az elmúlt húsz évben, ezért érzékenyült el annyira.