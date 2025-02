Mészáros Árpád Zsolt: Engem a színház mentett meg a haláltól

Január 31-én Szegeden, 18 év után állt össze Dolhai Attila, Serbán Attila, Kerényi Miklós Máté, Szabó Dávid és Mészáros Árpád Zsolt az Oltári srácok musical újbóli bemutatására. Mészáros Árpád Zsolt a musical kapcsán őszintén beszélt lapunknak arról, hogy miként fogadja őket a közönség ennyi év után, és meddig szeretné még a színészetet is csinálni a jövőben.

Mészáros Árpád Zsolt a színháznak köszönheti az életét Fotó: Oltári Srácok

A színész őszintén vallott arról, hogy Dolhai Attilával már 18 évvel ezelőtt is idősnek érezték magukat ahhoz, hogy egy fiatal fiúbanda tagjait játszák el az Oltári srácokban. Továbbá fizikálisan is megterhelő számukra a darab, mivel voltaképpen három órán keresztül végig ugrálnak, miközben öt szólamban énekelnek. Ehhez elmondása szerint pedig kell egy olyanfajta kondíció és egy mentális felkészültség, tréning, ami már akkor is néha nehézséget okozott nekik.

Mészáros Árpád Zsolt szerint azonban olyan visszajelzéseket ad számukra a nézőközönség, hogy semmi nem változott: ugyanolyan tempóval bírják, mint anno. A színész szerint az is kiemelendő, hogy nincs a csapatban semmiféle rivalizálás, konfliktus, ezért szeretetben tudják csinálni a kemény munkát, ami szemlátomást meghozza gyümölcsét.

Az Oltári srácok Mészáros Árpád Zsolt szerint óriási siker országszerte Fotó: Oltári Srácok

Mészáros Árpád Zsolt nehéz időszakairól is beszámolt

Engem a színház mentett meg a haláltól, nekem többször mentette meg az életemet. Én ezért hálás vagyok a Jóistennek, hogy megadta ezt nekem

– mesélte színész, aki 22 évesen egy színpadon elcsattanó pofonnak köszönhette, hogy kiderült a rosszindulatú vesedaganata. A betegségét pedig rögvest kezeltette és a gyógyulás útjára lépett, és sikeresen felépült.

„Nyilván volt olyan próbaidőszak, mikor azt mondtam, hogy felállok és abbahagyom ezt az egészet, mert nem bírom” – beszélt őszintén nehéz lelki időszakairól MÁZS. A színész elmondta azt is, hogy szerinte nincsenek kellően megbecsülve jelenleg a színészek, viszont a közönség szeretete élteti őt a mai napig és még nagyon sokáig szeretné folytatni a pályáját.