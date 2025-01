Mészáros Árpád Zsolt: „Ha meg kell dögölnöm, legalább tanuljak belőle valamit”

Sokan vannak, akik annak idején látták, ahogy Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid egy fiúbanda karaktereibe bújva görbetükröt mutattak az akkori időkben olyan népszerű boy bandeknek. Most, majd két évtizeddel később ismét komoly aktualitása van az akkor zajos sikert aratott darabnak, hiszen az említett fiúbandák sorra tértek vissza az utóbbi években és megpróbálnak új sikert kovácsolni a régiből. Hát miért ne tennék ugyanezt a mi „oltári srácaink”?! A fent említett fiú, vagyis mára inkább „férfibanda” a napokban újra összeáll és nekivág egy fárasztó, de annál szórakoztatóbb próbafolyamatnak, hogy aztán belevágjon egy kilenc állomásos turnéba. A Metropol Mészáros Árpád Zsolttal beszélgetett a nem mindennapi kihívást jelentő feladatról és minden MÁ(Z)S-ról…

Mészáros Árpád Zsolt is újra Oltári srác lesz (Fotó: Mediaworks archívum)

Mészáros Árpád Zsolt: „ Nem sokkal később jött a telefon”

„Pont a napokban éreztem meg azt a nyomást, amit az Oltári srácok közelgő próbafolyamatai helyeznek rám, vagyis ránk. A tervek szerint reggeltől estig toljuk majd a dalokat és a koreográfiát, pont úgy, ahogyan tettük ezt «hamvas barack» korunkban. És hogy kitől jött az ötlet, hogy újra oltáriak legyünk? Kerényi Miklós Máté dobta be, miután nemrég a MÁZS 50 életműkoncertemen előadtunk pár dalt, melyeket hatalmas ováció fogadott.”

Könnyelműen igent mondtam, mert az futott át az agyamon, hogy Szabó Dávid, aki időközben Amerikába költözött, biztosan nem jön haza a darab kedvéért.

„Nem sokkal később jött a telefon, hogy Dávid hazajön…” – kezdte nevetve Mészáros Árpád Zsolt, aki persze egy cseppet sem bánja, hogy elkönnyelműsködte a választ, hiszen igazi kihívásként tekint a produkcióra.

Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid egy utolsó turné erejéig újra összeáll (Fotó: Oltári srácok)

MÁZS: „Az Erkelben már duplázunk...”

„Tény, hogy nem kicsit merész vállalás a részünkről, hogy tizenhét év után újra színpadra visszük az Oltári srácokat és ismét «fiúzenekarrá» alakulunk a srácokkal. De elszántuk magunkat és megmutatjuk, hogy ha kell, még megy a kézenállás, a cigánykerék, és ami a legfontosabb, az ötszólamú éneklés. Természetesen a darab még most is egyfajta fricskája a 90-es években gombamód szaporodó fiúegyütteseknek, sőt most válik majd igazán azzá! Mindegyik karakternek van valamilyen furcsasága, mindegyiknek más a motivációja, de valahogy mégis egy egésszé tudnak válni a színpadon” – mondta lapunknak MÁZS, aki már most, szűk két héttel a január 31-ei, szegedi premier előtt több olyan rajongójával összefutott itt-ott, aki kitörő örömmel fogadta a hírt, hogy még egyszer, utoljára egy amolyan búcsú turnéra indulnak az Oltári srácok. „Éppen a napokban jártam egy bútoráruházban, ahol egy fürdőszobaszekrényt vettem. A parkolóban cipeltem a dög nehéz, lapra szerelt szekrényt, amikor egy autó hirtelen lefékezett mellettem, majd a hölgy, aki vezette, lelkesen közölte, hogy neki már van jegye az egyik budapesti előadásra, sőt az egy vidéki helyszínre is megvette már a belépőjét.”

Majd kutyafuttában elmesélte, hogy annak idején az anyukája vitte el az előadásra, most pedig ő viszi el az anyukáját.

„Elmondani nem tudom, mennyire jólestek a szavai. Érdekes, hogy külföldön ennyire nem akadt be a darab, de nálunk valahogy nagyon betalált már tizenhét éve is. Hatalmas az érdeklődés, amit jól mutat, hogy az Erkelben már duplázunk, vagyis február 6-án két előadást tartunk és egyáltalán nem biztos, hogy a másik hét város valamelyikében ez nem ismétlődik meg” – magyarázta büszkén Mészáros Árpád Zsolt, aki szerint az Oltári srácok korosztálytól függetlenül, mindenki számára szolgálhat tanulsággal, miközben interaktív is, hiszen a második felvonásban komoly szerep jut a nézőknek is.