A pályán és azon kívül is egy harcos az a New Jersey-i középiskolai kosárlabda-sztár, aki nem csak az ellenfel csapatával küzd meg, hanem a halálos rákkal is.

Fotó: Pexels

2024-ben a Ridgewood High School végzős diákjánál, Johnny Jacksonnál rákot diagnosztizáltak. Sokan úgy gondolták, hogy emiatt majd félbehagyja a szezont, de ő egyszerűen nem volt hajlandó meghátrálni, és nem hagyta, hogy a rák alakítsa a világát.

„Ez a kemoterápia nagyon ördögi. Ez a kemoterápia, ez tényleg kegyetlen, most az egész testemben idegfájdalmak vannak. Annyira brutális, hogy néhány napra kiüt” - mondta Jackson az NBC New Yorknak.

A Ridgewood Maroons 18 éves sztárja 2024 nyara óta vesz részt kemoterápiás kezeléseken, hogy el tudja viselni a 4-es stádiumú Hodgkin-limfómát.

„Sokat küzdöttem az egészségemért. Sok hullámvölgyen átkeltem, hogy idáig eljussak. Nagyszerű érzés, hogy most itt lehetek” - mondta Jackson.

„Ez az egyetlen dolog, ami a világot jelenti neki, hogy kosárlabdázik. A rák sok mindent elvett tőle, de ezt nem fogja elvenni” - tette hozzá az édesanyja, Lynsey Jackson.

A nővére is hasonlóan vélekedett, és azt mondta, hogy a bátyja tényleg másképp gondolkodik, mint a többiek. A tavalyi szezonban Jackson juniorként egész évben 50 százalékon játszott, de még így is 22 pontot átlagolt meccsenként. Megrendítő módon Jackson súlya a rák ellen vívott küzdelem során a súlya 77 kilóról, 68-ra csökkent.

„Versenyző vagyok, úgyhogy úgy álltam hozzá, mint egy játékhoz, és az első naptól kezdve készen álltam a kihívásra. Tudtam, hogy le fogom győzni” - mondta Jackson a rák elleni küzdelméről.

Tíz kemoterápiás kezelése alatt Jackson megfogadta, hogy játszani fog a szezonnyitó mérkőzésen, ez volt a célja, ez volt az álma. És teljesítette is! Jackson 30 pontot dobott a Montvale-i St. Joe's elleni győzelem során. Amikor megkérdezték tőle, hogyan tudott a hétfői kemoterápiás kezelés után három nappal később 30 pontot dobni, Jackson nem tudott válaszolni.

„Egyszerűen csak kimentem és megcsináltam” - mondta.

A történetet az egész Ridgewood-i közösséget felkarolta. Edzője és csapattársai csodálták az erejét és nemességét. Edzője, Mike Troy olyan egyéni történetnek nevezte, amit az emberek akkor sem hinnének el, ha egy filmben lenne. Ebben a szezonban Jackson a szív, a bátorság és az inspiráció volt, meccsenként 25 pontot átlagolt. Reméli, hogy hamarosan rákmentes lesz.